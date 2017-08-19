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    TÃ¼rk yaralÄ±ya geÃ§miÅŸ olsun

    UÄŸur ERGAN / ANKARA
    19 AÄŸustos 2017 - 23:27Son GÃ¼ncelleme : 19 AÄŸustos 2017 - 23:27

    Ä°SPANYAâ€™nÄ±n Barcelona kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kanlÄ± eylemde bacak ve ayaÄŸÄ±ndan kÄ±rÄ±klarla kurtulan 33 yaÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk iÅŸadamÄ± Emre EroÄŸluâ€™nun ikinci kez ameliyat olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    EroÄŸlu, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan hemen sonra ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

    BAÅžKONSOLOS ZÄ°YARET ETTÄ°Â

    SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan EroÄŸluâ€™nu TÃ¼rkiyeâ€™nin Barcelona BaÅŸkonsolosu GÃ¼Ã§lÃ¼ Kalafat bir an olsun yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. GeÃ§irdiÄŸi ameliyatlar sonrasÄ± EroÄŸluâ€™nu tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret eden BaÅŸkonsolos Kalafat, vatandaÅŸÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi ve moralinin yerinde olduÄŸunu sÃ¶yledi. EroÄŸluâ€™nun bir sÃ¼re daha hastanede kalacaÄŸÄ± belirtildi. Barcelona BaÅŸkonsolosluÄŸu da, Twitter hesabÄ±ndan BaÅŸkonsolos Kalafatâ€™Ä±n EroÄŸluâ€™nu hastanede ziyaret ettiÄŸini gÃ¶steren bir fotoÄŸraf yayÄ±nladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu da, EroÄŸlu ve ailesini arayarak geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

    Etiketler: Barcelona , gazetehaberleri , DEAÅž
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