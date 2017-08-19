TÃ¼rk yaralÄ±ya geÃ§miÅŸ olsun

EroÄŸlu, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan hemen sonra ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

BAÅžKONSOLOS ZÄ°YARET ETTÄ°Â

SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan EroÄŸluâ€™nu TÃ¼rkiyeâ€™nin Barcelona BaÅŸkonsolosu GÃ¼Ã§lÃ¼ Kalafat bir an olsun yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. GeÃ§irdiÄŸi ameliyatlar sonrasÄ± EroÄŸluâ€™nu tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret eden BaÅŸkonsolos Kalafat, vatandaÅŸÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi ve moralinin yerinde olduÄŸunu sÃ¶yledi. EroÄŸluâ€™nun bir sÃ¼re daha hastanede kalacaÄŸÄ± belirtildi. Barcelona BaÅŸkonsolosluÄŸu da, Twitter hesabÄ±ndan BaÅŸkonsolos Kalafatâ€™Ä±n EroÄŸluâ€™nu hastanede ziyaret ettiÄŸini gÃ¶steren bir fotoÄŸraf yayÄ±nladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu da, EroÄŸlu ve ailesini arayarak geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.