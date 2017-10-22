Novak, Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± Tataristan Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Kazan'da dÃ¼zenlenen "Rus-TÃ¼rk HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. DÃ¶nem ToplantÄ±sÄ±"nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendirdi.Â Â Â Â Â Â Â

ToplantÄ± kapsamÄ±nda Rusya ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki bazÄ± ticari engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik fikir alÄ±ÅŸverinde bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden Novak, "Gelecekteki ortak projelere iliÅŸkin konularÄ± ele aldÄ±k. AtÄ±lan adÄ±mlardan son derece memnunum. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re ticaret hacmimiz yÃ¼zde 30 arttÄ± ancak bu rakam bile potansiyelimizin Ã§ok altÄ±nda." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â Â Â Â

Novak, TÃ¼rk ve Rus liderlerin ortaya koyduÄŸu 100 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmi hedefine ulaÅŸmak iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda iki Ã¼lkenin kurduÄŸu ortak yatÄ±rÄ±m fonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hÄ±zla devam ettiÄŸini bildirdi.Â Â Â Â Â

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki vize uygulamÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸin yakÄ±n olduÄŸunu aktaran Novak, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na vize serbestliÄŸi saÄŸlanmasÄ±na olumlu bakÄ±yoruz. Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araÃ§ kullanÄ±cÄ±larÄ±na vize serbestisi saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli teklifleri Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na ilettik. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yakÄ±nda sonuÃ§lanacaÄŸÄ± konusunda iyimseriz." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

"TÃœRKÄ°YE'YE ET Ä°HRAÃ‡ ETMEK Ä°STÄ°YORUZ"Â Â Â Â Â

Novak, KEK toplantÄ±sÄ±nda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Ã§eÅŸitlendirilmesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ve tarÄ±m alanÄ±nda da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.Â Â Â Â Â Â Â

Rus ÅŸirketlerinin, TÃ¼rkiye'ye kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz et ihraÃ§ etmek istediklerini bildiren Novak, "TarÄ±m bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z gerekli sertifikalarÄ±n alÄ±nmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. TÃ¼rk yetkililer, Ã¼Ã§ Rus ÅŸirketi Ã¼zerinde incelemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiye'nin bu konuda izinleri yakÄ±n zamanda vereceÄŸini umuyoruz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sadece enerji alanÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Novak, "Sanayi, tekstil, ekipman Ã¼retimi gibi alanlarda birÃ§ok ortak yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z var. Finans alanÄ±nda da Sberbank'Ä±n DenizBank'a yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mÄ± sÃ¶z konusu." dedi.Â Â Â Â Â Â Â

"TÃœRKAKIM'DA Ä°KÄ°NCÄ° HATTIN KARA KISMINDA ANLAÅžTIK"Â Â Â Â Â Â Â

TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinde birinci ve ikinci hattÄ±n deniz kÄ±smÄ±yla ilgili inÅŸaatÄ±n devam ettiÄŸini hatÄ±rlatan Novak, "YÄ±l sonuna kadar ikinci hattÄ±n kara kÄ±smÄ±nÄ±n protokollerini imzalama konusunda anlaÅŸtÄ±k." dedi.Â Â Â Â Â Â Â

Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'un, Bulgaristan, SÄ±rbistan ve Macaristan ile TÃ¼rkAkÄ±m Ã¼zerinden doÄŸalgaz temini konusunda anlaÅŸma imzaladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Novak, "Yunanistan ve Ä°talya'ya da doÄŸalgaz temini konusunu yakÄ±n gelecekte deÄŸerlendireceÄŸiz. Ã–zellikle GÃ¼ney DoÄŸu Avrupa'nÄ±n doÄŸalgaz ihtiyacÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â Â Â

Novak, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki doÄŸalgaz indirimi konusunun hala tahkimde olduÄŸunu ifade ederek, "Bu konuyla ilgili mÃ¼zakereler devam ediyor, ortak bir anlaÅŸmaya varacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umut ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â Â Â Â

Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali'ne TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ortak olmasÄ±nÄ±n da oldukÃ§a Ã¶nemli bir geliÅŸme olduÄŸunu belirten Novak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â Â Â Â Â

"Proje bugÃ¼ne kadar belirlenen takvim doÄŸrultusunda ilerledi. Projenin sadece Rus ÅŸirketleri ile deÄŸil, TÃ¼rk ÅŸirketleri ile birlikte tamamlanacak olmasÄ± iyi bir iÅŸaret. Neredeyse gerekli tÃ¼m lisans ve onaylar alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Ä°nÅŸaat iÃ§in gereken son lisansÄ±n da alÄ±nmasÄ±nÄ± bekliyoruz. SonrasÄ±nda ilk beton da dÃ¶kÃ¼lecek."Â Â Â Â Â

Â

Â

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR