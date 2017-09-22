Türk uzmana nöro-görev

Gelişmiş Foton Kaynağı, X-ray Bilimi Departmanı’nda 4 yıldır ‘hesaplama bilimi uzmanı’ olarak çalışan Doğa Gürsoy (36), yaptıkları çalışmayı Hürriyet’e anlattı. Gürsoy, son bir yıllık çalışmalarında MR’daki çözünürlüğün bin katına ulaştıklarını ve daha önce tek tek görülemeyen beyin hücrelerini ilk defa görüntülemeyi başardıklarını belirtti. Beynin anatomisini mikro ölçüde çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Gürsoy, “Bunun zorluğu şu, elde ettiğimiz veriyi mikroskoplara koyduğumuzda karşımıza çok büyük detaylar çıkıyor. Bu çok detaylı verinin de küçük ölçeklerde analiz edilmesi gerekiyor. Sonuçları ‘süper bilgisayar’ Theta’ya yükleyip analiz etmek için de özel yazılımlar üretiyoruz” dedi.

TEDAVİ UMUDU

Doğa Gürsoy’un yürüteceği çalışmada, beyni daha iyi tanımak için bir veri tabanı oluşturulması hedefleniyor. Çalışma, alzheimer ve otizm gibi nörolojik rahatsızlıkların önceden tespitiyle tedavisini mümkün kılacak.