Türk uyum danışmanına Almanya’da istifa baskısı

Aşağı Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan 5 bin 700 nüfuslu Stadtoldendorf Belde Belediye Başkanı Helmut Affelt, beldenin Türk kökenli Uyum Danışmanı Esin Özalp’e e-posta göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemediğini kamuoyuna açıklamasını istedi.

İktidar partisi CDU üyesi Affelt, Özalp’ı aksi takdirde görevden almakla tehdit etti. Almanya’ya 38 yıl önce küçük bir çocukken geldiğini ve tüm eğitimini de burada tamamladığını söyleyen Özalp, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Özalp, “Mektubu ilk okuduğumda gözlerime inanamadım. Ben Alman vatandaşıyım. Başkanın talebiyle kimseyi kınamam. Ben uyum danışmanıyım” dedi.

ALMANYA ile Türkiye arasında yaşayan siyasi kriz ve iki ülke siyasetçilerinin karşılıklı olarak birbirlerine yönelik sert açıklamaları, ülkenin küçük bir beldesine de sıçradı. Aşağı Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan 5 bin 700 nüfuslu Stadtoldendorf Belde Belediye Başkanı Helmut Affelt, beldenin Türk kökenli Uyum Danışmanı Esin Özalp’e e-posta göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemediğini kamuoyuna açıklamasını istedi. İktidar partisi CDU üyesi Affelt, Özalp’ı aksi takdirde görevden almakla tehdit etti. Almanya’ya 38 yıl önce küçük bir çocukken geldiğini ve tüm eğitimini de burada tamamladığını söyleyen Özalp, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Özalp, “Mektubu ilk okuduğumda gözlerime inanamadım. Ben Alman vatandaşıyım. Başkanın talebiyle kimseyi kınamam. Ben uyum danışmanıyım” dedi.