MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Türk uyum danışmanına Almanya’da istifa baskısı

    Türk uyum danışmanına Almanya’da istifa baskısı

    Ali VARLI / BERLİN
    31.08.2017 - 22:09 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 22:09

    ALMANYA ile Türkiye arasında yaşayan siyasi kriz ve iki ülke siyasetçilerinin karşılıklı olarak birbirlerine yönelik sert açıklamaları, ülkenin küçük bir beldesine de sıçradı.

    Aşağı Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan 5 bin 700 nüfuslu Stadtoldendorf Belde Belediye Başkanı Helmut Affelt, beldenin Türk kökenli Uyum Danışmanı Esin Özalp’e e-posta göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemediğini kamuoyuna açıklamasını istedi.

    İktidar partisi CDU üyesi Affelt, Özalp’ı aksi takdirde görevden almakla tehdit etti. Almanya’ya 38 yıl önce küçük bir çocukken geldiğini ve tüm eğitimini de burada tamamladığını söyleyen Özalp, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Özalp, “Mektubu ilk okuduğumda gözlerime inanamadım. Ben Alman vatandaşıyım. Başkanın talebiyle kimseyi kınamam. Ben uyum danışmanıyım” dedi. 

    ALMANYA ile Türkiye arasında yaşayan siyasi kriz ve iki ülke siyasetçilerinin karşılıklı olarak birbirlerine yönelik sert açıklamaları, ülkenin küçük bir beldesine de sıçradı. Aşağı Saksonya eyaleti sınırları içinde kalan 5 bin 700 nüfuslu Stadtoldendorf Belde Belediye Başkanı Helmut Affelt, beldenin Türk kökenli Uyum Danışmanı Esin Özalp’e e-posta göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemediğini kamuoyuna açıklamasını istedi. İktidar partisi CDU üyesi Affelt, Özalp’ı aksi takdirde görevden almakla tehdit etti. Almanya’ya 38 yıl önce küçük bir çocukken geldiğini ve tüm eğitimini de burada tamamladığını söyleyen Özalp, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Özalp, “Mektubu ilk okuduğumda gözlerime inanamadım. Ben Alman vatandaşıyım. Başkanın talebiyle kimseyi kınamam. Ben uyum danışmanıyım” dedi.  

    Etiketler: gazetehaberleri , istifa , Esin Özalp
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri