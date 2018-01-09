Türk üreticiler çorapta öne çıktı

İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi 2017 yılının Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatını değerlendirdi. Bölgesel iktidarsızlık ve terörün olumsuz yansımalarına karşın yılın 11 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 3’lük bir artış gerçekleştiğini kaydetti.

Sektörün 2017’yi 17 milyar dolar ihracatla kapattığını belirten Tanrıverdi, sektörel ihracatta AB ülkelerinin yüzde 71 ile en büyük pazar konumunu koruduğunu, ülke bazında bakıldığında ise Almanya, İspanya ve İngiltere’nin hazırgiyim ihracatında 3 büyük ülke konumunda olmaya devam ettiğini kaydetti.

Tanrıverdi, bu yıl Rusya’ya yüzde 60, Irak’a yüzde 28, İspanya’ya yüzde 21.4 ihracat artışı kaydettiklerini söyledi. Tanrıverdi AB ile tansiyonun düşmeye başlamasının ihracata olumlu yansıyacağını belirterek 2018’de AB’ye sektörel ihracatın daha iyi noktalara ulaşacağını kaydetti.

KADIN VE ÇOCUK KAZANDIRIYOR

Adet olarak değerlendirildiğinde hazır giyim kategorisinde Türkiye’nin en çok çorap ihraç ettiğini belirten Tanrıverdi, şu değerlendirmede bulundu: “2017’de yaklaşık 1,6 milyar çift çorap ihraç ederek karşılığında ülkemize 1 milyar 50 milyon dolar döviz kazandırdık. 799 milyon adet ile tişört ihracat kalemlerimiz arasında ikinci sırada yer alıyor. Tişört, atlet ve benzeri ürünler ihracatından 2017’de 2,9 milyar dolar döviz elde ettik.

Bu rakam toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 17’sine denk düşüyor. Kadın ve kız çocuk kıyafetleri, hazır giyim sektörümüzün en çok döviz kazandıran ihracat kalemini oluşturuyor. Dokuma ve örme olmak üzere 2017’de toplamda 425 milyon adet kadın ve çocuk kıyafeti ihracatına karşılık ülkemize 3 milyar 650 milyon dolar döviz getirisi sağladık. Kadın ve kız çocuk giyimi hazır giyimde toplam ihracat gelirimizin yüzde 21’ine denk düşüyor. Hazır giyim ihracatında bir diğer önemli ürün kategorisi olarak kazaklar öne çıkıyor. 2017’de 250 milyon civarında kazak ve süveter ihracatından ülkemize yaklaşık 1,8 milyar dolar döviz kazandırdık. Sektörümüz için bir diğer önemli ürün kategorisini de erkek giyim oluşturuyor. Bu yıl erkek ve çocuk giyim kategorisinde 128 milyon adet ürün ihracatı karşılığında elde ettiğimiz gelir yaklaşık 1,4 milyar doları buluyor.