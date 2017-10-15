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    Türk toruna Kohl mirası

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    15.10.2017 - 23:00 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın efsanevi eski başbakanı Helmut Kohl’ün mirası açıklandı. Kohl, arası bozuk olan iki oğluna 400’er bin, Türk gelini Elif Sözen’den olan torunu Leyla’ya ise 100 bin Euro miras bıraktı.

    GEÇTİĞİMİZ haziran ayında ölen Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl, mirasının büyük bölümünü son evlendiği eşine bıraktı. Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Helmut Kohl, varislerinin haklarını ölmeden önce belirledi ve hukuken onaylattı. Buna göre Kohl, oğulları Walter ve Peter’e 400’er bin, Türk gelini Elif Sözen’den olan torunu Leyla’yla büyük oğlu Walter’den olan torunu Johannes’e ise 100’er bin Euro miras bıraktı.

    CENAZE EVİNE ALINMADILAR
    Kohl, bu miktarlar karşılığında, tamamını ikinci eşi Maike Kohl Richter’e bıraktığı diğer nakit ve taşınmazların haklarından vazgeçtiklerine dair tüm taraflara belge imzalattı.

    Kohl’ün ölümünden önce 7 yıl kadar görüşmediği oğulları, aralarının açılmasından, ikinci eş Richter’i sorumlu tutuyordu. Kohl ölünce, büyük oğlu Walter ve torunları Johannes ile Leyla gittikleri cenaze evine alınmamış, Maike Kohl Richter polis çağırarak üçünü uzaklaştırmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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