ASTEC Kitap ve Kültür Fuarı’na Türkiye’den 50, Avrupa dan 14 yayınevi katıldı. Fuara 100 bin ziyaretçi beklediklerini belirten organizatör Ahmet Kartal, “Avrupalı Türklerin Türkiye’de çıkan kitaplarla buluşmaları ve Türkçelerinin gelişimine katkı sağlamak için fuarın organizesi önemli. Fuarda sadece kitap değil; aynı zamanda alışveriş, yemek, çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri için de stantlarımız mevcut. Bin metrekare düzenlediğimiz kitap fuarını 13 bin metrekareye çıkardık. Bu sene 100 bin ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerinin taleplerini dikkate alarak ulaşım sorununu çözmek için fuar alanı ile Duisburg Tren İstasyonu ve Duisburg Merkez Camisi’nden günde karşılıklı olarak 5 kez otobüs seferi düzenlenmekte” dedi.

FUARI ÖNEMSİYORUM

ASTEC Kültür ve Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, stantları dolaşarak bilgi aldı. Fuarı çok önemli bulduğunu belirten Gürel, “Fuarın 18 yıldan beri düzenli olarak yapılıyor olması büyük bir başarı. Türk toplumu Türkçe kitaplara hasret. Fuar bu alandaki boşluğu dolduruyor. İnsanımızın kültürünü, anadilini, gelenek ve göreneklerini yaşatabilmesini yolu kitap okumaktan geçiyor. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı aşılamamız lazım. Vatandaşlarımızı ASTEC Kitap Fuarı’na çocuklarıyla gelmeleri için davet etmek istiyorum. Anne ve babalar çocuklarına yeni yılda mutlaka bir kitap hediye etmeliler” dedi.

‘YURTDIŞI TÜRKLER’ DE İLK KEZ KATILDI

Fuara bu sene ilk kez Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı da katılarak Avrupalı Türklere yönelik projelerini tanıtıyor. Kitap fuarını ziyaret edeceklerin ve özellikle gençlerin YTB’nin kendilerine yönelik ne gibi programları olduğu konusunda da bilgi alabilecekleri açıklandı.