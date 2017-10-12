Türk tiyatrosunun acı kaybı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, emekli sanatçılarından Gülen Kıpçak'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıpçak'ın tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra dizi oyunculuğu da yaptığı belirtilirken, cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.









Şehir Tiyatrolarının "Cyrano de Bergerac", "Marius", "Yarısı", "Bir Kavuk Devrildi", "Romeo ve Juliet", "Canavar", "Aman Karım Duymasın", "Scapen’in Dolapları" ve "Bu Melek Satılık Değil" gibi birçok oyunda görev alan sanatçı, "Ölüm Tarlası", "Pembe Kadın", "Babasız Yaşayamam", "Gümüş Gerdanlık", "Aşk Bekliyor", "Ölünceye Kadar Seninim" ve "Asfalt Rıza" gibi filmlerde de oynadı.