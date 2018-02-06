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    Türk tiyatrosundan Frankfurt çıkarması

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları ve Tiyatro Frankfurt iş birliği ile gerçekleştirilen ‘5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin’ programı dün Küçük Sahne’de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

    Toplantıya konuşmacı olarak Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivalin İstanbul Koordinatörü Nur Onur, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Celal Kadri Kınoğlu, Haldun Dormen, Aliye Uzunatağan, Ayla Algan, Tamer Levent ve Behzat Uygur katıldılar. Kamil Kellecioğlu, festivalin 4-14 Mayıs’ta Frankfurt ve çevresindeki seçkin tiyatro salonlarında gerçekleştirileceğini belirterek, “Salonların doluluk oranı yüzde 100 olurken, bizi ayrıca mutlu eden en önemli şey ise seyircinin yaklaşık yüzde 30’unun Almanlardan oluşması” dedi.

    YEDİ OYUN GİDİYOR

    5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 4-14 Mayıs tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak. Festivale katılan yedi oyun temsillerini Rüsselheim Tiyatrosu, Frankfurt Gallus Tiyatrosu ve Frankfurt International Tiyatrosu’nda gerçekleştirecek. Festivale katılacak oyunlar ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndan ‘Giydirici’ ve ‘Karmakarışık’, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu’ndan ‘Hasta Etme Adamı’, Tiyatro Fil yapımı ‘Müzikli Park’, ‘Shirley’, Objektif Sahne’den ‘Sınır’ ve Güneş Tiyatrosu’ndan ‘İstiklal’ olacak.
    Festival boyunca ayrıca Selçuk Yöntem, Zafer Algöz, Yıldız Kültür, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Mustafa Kurt, Erdal Küçükkömürcü, Atilla Şendil, Zerrin Tekindor, Engin Alkan, Erkan Avcı, Hilal Saral, Yaşar Kurt ve Fatih Koyunoğlu gibi birçok ünlü isim, festival takipçileriyle bir araya gelecek.

    Etiketler: KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı , gazetehaberleri , tiyatro
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