Türk TIR’cılardan geçiş ücreti alınamaz

MERKEZİ Lüksemburg’ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Türk tırlarından Macaristan’da geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul Lojistik Hiz. Taş. ve Tic. Ltd. Şti’nin, Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada, Türk şirketinin haklı olduğuna karar verdi.

Kararda, Türk tırlarından Macaristan’a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı belirtildi. Emsal teşkil edecek karar, konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıyan Macaristan Mahkemesine gönderilecek.