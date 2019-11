Türk Tenisinin Gurur Abidesi

Arena’dan Kısa Kısa:

Kapalı 28 Kort

Açık 35 Kort

Merkez Kort 8 Bin Kişi Kapasiteli



O TESiS 40 KATLI BiNALARDAN DAHA ÇOK GURUR VERiYOR

60’ın üzerinde tenis kortunu Türkiye’ye kazandıran Garanti Koza’nın yönetim kurulu üyesi Serhan Baykal, “Üst düzey teknoloji ve dünyanın en önde gelen eğitmenlerini akademimize getirerek geleceğin tenis yıldızlarını yetiştiriyoruz. Türkiyede ilk beşte olan oyuncularımız var. Bu sayıyı yukarıya taşımak, 40 katlı binalardan çok daha fazla gurur veriyor” dedi.



Türkiye’de tenisin gelişimine doğrudan etki eden ve tamamlanacağı zaman 60’ın üzerinde tenis kortuyla dünyanın en büyük tesisi unvanını alacak Garanti Koza Arena’yı, şirketin yönetim kurulu üyesi Serhan Baykal’la konuştuk. Bu dev yatırımı karşılıksız, maddi beklentisiz yatırımlarla gerçekleştirdiklerini ve bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü anlatan Serhan Baykal’a TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve Garanti Koza Arena’ya ilişkin merak edilenleri sorduk.



-Garanti Koza Arena’da gelecek üç yılda tenisseverleri hangi sürprizler bekliyor?

Büyük organizasyonlar ve konserler planlıyoruz. 2 büyük turnuvamız devam ediyor, TEB BNP PARIBAS ISTANBUL CUP (kadınlar) ve TEB BNP PARIBAS ISTANBUL OPEN (erkekler), bunun dışında bu yıl federasyonun düzenlediği DAVIS CUP turnuvası da 17-19 Temmuz’da GARANTİ KOZA ARENA’da gerçekleşti. Bizim organizasyonlarımız dışında burada seyirciyle buluşturulmak istenen başka organizasyonlar da var, onları da değerlendiriyoruz, üstü açılıp kapanabilir olması nedeni ile önümüzdeki yıldan itibaren gösteri ve organizasyonların kalbi olacak bir arena burası. Çünkü her türlü organizasyonu yapabileceğiniz bir teknoloji ile donatıldı.



-İstanbul Cup bugüne kadar çok mekân değiştirdi. Artık Garanti Koza Arena’da ‘Kalıcı olarak ev sahibi buldu’ diyebilir miyiz?

Kendi evi olan organizasyonlar artık bunlar. Garanti Koza Arena tüm bu turnuvalara ve ileride daha da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır.



-Bu turnuvalar için ayırdığınız bütçeleri, ticari alanınıza ayırdığınız yatırım rakamlarla nasıl kıyaslarsınız?

Karşılıksız ve maddi beklentisiz bir yatırım bu, spora ve Türkiye’ye, geleceğimize ve gençlere yaptığımız sosyal sorumluluğumuz. Garanti Koza olarak bu işlerin içerisinde olmaktan her zaman gurur duyuyoruz.

Aldığımız her olumlu dönüş bizleri daha çok şeyler yapmaya teşvik ediyor. Manen çok tatmin edici oluyor.



-Yüksek binalar yerine 60’a yakın tenis kortu yaparken hedefleriniz neydi?

Dediğim gibi, amacımız Türkiye’de tenisi sevdirmek, sporu herkesin yapabileceği bir ortam sağlayabilmek. Gerek organizasyonlarla gerek turnuvalarla bunu sosyalleştirip ilgi kazandırıyor, üst düzey teknoloji ve dünyanın en önde gelen eğitmenlerini akademimize getirerek geleceğin tenis yıldızlarını yetiştiriyoruz. Türkiye’de ilk beşte olan oyuncularımız var. Bu sayıyı yukarıya taşımak, 40 katlı binalardan çok daha fazla gurur veriyor.



-Ev satışlarınızı merak ediyorum. Bu spor etkinliği onları etkiledi mi?

Garanti Koza’nın oturmuş bir yatırımcı kitlesi var. Bu kitle yatırımının iyi dönüşünü alan referanslar sayesinde gün geçtikçe büyüyor. Etrafında sosyal alan, yaşam alanı olmayan projeler artık talep görmüyor. Biz bunu yaptığımız için karşılığını da alıyoruz. Projenin adı duyulana kadar ön taleple proje satışlarını tamamlıyoruz. Ama tabii ki GARANTİ KOZA ismi sosyal anlamda da takdir topluyor bu turnuvalar sayesinde.



-Majesteleri Federer ile tanışma fırsatınız oldu mu? Nasıl bir insan nasıl bir sporcu sizce?

Tanıştık tabii ki, birkaç defa da sohbet etme fırsatımız oldu, Majesteleri Federer diyorlar ya. Hakikaten öyle, disiplinli, uyumlu, saygılı ve esprili bir kişi. Hem çok başarılı hem çok zeki, o sohbetimiz esnasında bizleri esprileri ile çok güldürdü. Burada olmaktan çok mutlu oldu, Türk seyircisini sevdi. Biz de kendisine ve mütevaziliğine hayran kaldık.



-İleride Federer ile Garanti Koza Arena’da bir tenis okulu hayaliniz var mı?

İnşallah, neden olmasın... (Gülümseyerek) Hayaller ve hayatlar arasında sadece bir harf fark vardır.



-Federer, Venus derken 2016’da Arena’ya kimlerin yolu düşecek? İpucu verebilir misiniz?

2016 için düşüncelerimiz büyük, hedeflerimiz büyük. Çok iyi isimler olacaktır elbette. Görüşmelere başladık ama biliyorsunuz imza atmadan isim vermemiz problem oluyor. Beklentilerinizi yüksek tutun diyebilirim.



DEV TESİSİN ÇATISI DA KAPANDI

Bugünlerde TEB BNP Paribas İstanbul Cup’a evsahipliği yapan mayıs ayında dünyanın en önemli sporcusu İsviçreli Roger Federer’i ağırlayan Garanti Koza Arena’nın çatısı da kapatıldı. Garanti Koza İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü İlkel’in bu projeyi en küçük ayrıntısına kadar çok yakından takip ettiği çatı kapatma işlemleri TEB İstanbul Cup öncesi bitirildi. 10 milyon dolara mal olan çatının açılır kapanır mekanizması ise Garanti Koza mühendisleri tarafından geliştirildi. Garanti Koza Arena’nın uluslararası etkinliklere, turnuvalara, ve konserlere ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Bu arada 2016’da kadın tenisinin önde gelen isimlerini ağırlayacak Arena dünyanın önde gelen erkek raketlerine ise nisan ayında kapılarını açacak.



ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

İstanbul Cup’a yapılacak ring seferleriyle ulaşılacak. Beylikdüzü metrobüs durağı ve Yenikapı Marmaray çıkışından otobüsler, tenisseverleri Garanti Koza’ya getirecek. Metrobüs durağından turnuva alanına; bugün 14:00, 16:00, yarın ise 14.00 ve 17.00’deki final maçları için ring seferler düzenlenecek.



TÜRK KORTUNUN GELECEĞİ İPEK YOLUNDA

Tolga Yenigün



Son olarak Bursa Cup’ta mutlu sona ulaşan 19 yaşındaki genç raket, TEB BNP PARIBAS İstanbul Cup’ta 24 saat içinde merkez korta tam 3 kez çıktı.



Kortlarda İpek Soylu rüzgarı son sürat devam ediyor. Bursa Cup finalinde Anastasija Sevastova’yı deviren 19 yaşındaki İpek Soylu, 50 bin dolar ödüllü kadınlar turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi oldu. İpek Soylu, TEB BNP PARIBAS İstanbul Cup’ta da çok ses getirdi. TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta salıyı çarşambaya bağlayan gece teklerde ABD’li Tatishvili’yi eleyen İpek Soylu, yine çarşamba akşam üzeri oynadığı ikinci tur karşılaşmasında Rybarikova’ya 6-0’lık iki setle elendi. Bu maçın ardından aynı gün 3. kez korta çıkan İpek, partneri Schiavone ile Diatchenko-Savchuk ikilisinine 7-5, 6-7 ve 8-10’la yenilerek elendi. İpek, maç sonu “13 saat önce kazandığım maça sevinemeden, başka maçlara konsantre olmak zorunda kaldım” dedi.



ÇAĞLA YİNE KALPLERE GİRDİ

TEB İstanbul Cup’ta birinci turda ilk seti 6-2 aldığı Danela Hantuchova karşısında, sonraki setleri 3-6 ve 2-6 ile kaybeden Çağla Büyükakçay mücadelesiyle alkış aldı. Bilindiği gibi Çağla, şubat ayındaki Fed Cup 1. Grup Avrupa/Afrika Bölgesi mücadelelerinde, ilk 50 içinde yer alan Svitolina ve Watson karşısındaki galibiyetler dahil olmak üzere çıktığı altı maçın beşini kazanmıştı. Çağla Büyükakçay, bu performansıyla Nisan ayında Fed Cup Heart Award’ın (Kalp Ödülü) sahibi olmuştu. 25 yaşındaki milli tenisçi, bu prestijli ödülü İngiltere’nin başkenti Londra’daki ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) binasının önünde düzenlenen törenle aldı.

Ödülü aldığı dönemde Wimbledon elemeleri için Londra’da bulunan Çağla’ya ödülünü, ITF Başkanı Francesco Ricci Bitti takdim etmişti. Törende kısa bir konuşma yapan Büyükakçay, “Daha önce Victoria Azarenka, Simona Halep, Agnieszka Radwanska gibi isimlerin kazandığı bu ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Köklü bir tenis geçmişi olmayan ülkem adına bu ödülü almak çok güzel bir duygu. Umarım genç nesillere ilham kaynağı olabilirim” dedi.



TEB İSTANBUL CUP İLE NEREDEN NEREYE

Engin Kratzer



10 yıl önce ilk kez bir WTA kadınlar tenis turnuvası ülkemizde düzenlendi. Daha sonra adı İstanbul Cup oldu. Toprak zeminde oynanan TEB İstanbul Cup’a o döneme kadar 6 Grand Slam kazanmış Venus Williams gelmişti. Venus, İpek Soylu ile beraber Boğaziçi Köprüsü’nde Tenis oynadı. Türk tenisinin ve İstanbul’un tanıtılması açısından başarılı bir gösteri olmuştu. O turnuvayı kazanan isim de Venus Williams’tı. Final maçı sonrası CNN Türk adına ben kortta Venus ile bir röportaj gerçekleştirmiştim. Heyecanlı olduğum her hâlimden belli oluyordu. Venus hemen röportaj konusundaki tecrübesini göstererek, verdiği cevaplar ve yönledirmeleri ile kameranın önündeki özgüvenimi arttırmıştı.



Bu ilk turnuvada, oyuncu yokluğundan ve seviye farkından dolayı ara toplamda sadece iki Türk tenisçimiz özel kontenjan ile turnuvaya katılabilmişti. Ön elemede ise hiç Türk yoktu. Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen ilk turda yenilmişti. Bugünkü adı ile TEB BNP PARIBAS İSTANBUL CUP 2010 yılına kadar aralıksız devam etti. 2009 yılından beri turnuva hard/sert zeminde oynanıyor. Daha sonra üç sene boyunca dünya kadınlar WTA şampiyonası İstanbul’da organize edildiğinden WTA kuralları gereği İstanbul Cup’a ara verildi.



İstanbul Cup geçtiğimiz yıl tekrar WTA takvimindeki yerini aldı. Bu sefer organizasyon ENKA’nın Esenyurt’taki 64 kortluk, Koza Word of Sports tesislerinde devam ediyor. Bu turnuva sayesinde bugün dünya sıralamasındaki 13 oyuncumuzun ismi var. Başta sayısal artışımızın yanı sıra bu turnuvadaki oyuncularımız da dünya standartlarını yakalamıştır. Bu hafta Esenyurt’ta devam eden TEB İstanbul Cup turnuvasında çarpıcı örnekler verdiğimizde ise önümüze şöyle bir tablo çıkıyor; Toplam 226 bin dolar para ödüllü turnuvanın ana tablosunda oyuncumuz İpek Soylu 2. turaçıkabiliyor. Çağla Büyükakçay ise ilk turnuvasında rakibinden 1 set alarak onu zorlayabiliyor. Ön elemelerde ise üç yetenekli genç tenisçimiz mücadele etti. Berfu Cengiz (16) bu seviyedeki fikstürde tur geçmeyi başardı. Melis Sezer (22) ve Ayla Aksu (19) da rakiplerinden set alarak onlara zor anlar yaşattı.



Adana doğumlu 19 yaşındaki İpek Soylu’nun dünya gençler sıralamasından profesyonel klasmana geçişi ve buradaki hızlı yükselişi; başarılı turnuva takvimi seçimi sayesinde olduğuna inanıyorum. Agresif vuruşları, çok yönlü oyunu, çekinmeden file önüne kadar gelmesi ve kort içindeki cesaretli tutumu ile kısa bir süre sonra ilk 100 kadın tenisçi arasına girecektir.



Dünya Sıralamasındaki Türk Tenisçiler



İSİM SIRA

Çağla Büyükakçay 146

İpek Soylu 190

Pemra Özgen 271

Melıs Sezer 473

Başak Eraydın 489

Ayla Aksu 514

Berfu Cengiz 848

Hülya Esen 1072

Cemre Anıl 1137

İncı Öğüt 1182

Müge Topsel 1182

Başak Akbaş 1218

Doğa Takunyacı 1218

