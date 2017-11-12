Türk Telekom'un PİLOT girişimleri dünyaya açıldı

Şirketin açıklamasına göre, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen etkinliğe, artırılmış gerçeklik alanında çalışan "Visar", kişisel fizik tedavi asistanı olarak hastalar ve doktorları buluşturan "Vexrob", büyük veri teknolojisinin kullanıldığı metin analitği platformu "Artiwise", akıllı pazarlama otomasyonu sağlayan "Frizbit" ve filolar için dinamik rota optimizasyonu yapan "Optiyol" girişimleri katıldı.

"Teknoloji tutkunlarının Davos'u" olarak adlandırılan konferansa, 170'in üzerinde ülkeden 60 binden fazla katılımcı ve bin 500'e yakın konuşmacı katılırken, Türk Telekom PİLOT girişimlerinin geliştirdiği ürünler büyük ilgi gördü.

Tüm dünyadan girişimcileri; küresel şirketler, yatırımcılar, yenilikçi markalar ve dünya çapında pek çok etkili isimle bir araya getiren konferansta, PİLOT girişimleri fikir ve ürünlerini tanıtmanın yanı sıra, yeni iş birlikleri için de fırsat yakaladı.

"Türkiye'nin parlak beyinlerine yatırım yapıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Telekom Strateji ve İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, PİLOT ile şirket için olduğu kadar inovasyonla şekillenecek bir geleceğe de yatırım yaptıklarını belirterek, stratejik önceliklerinin arasında "Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmenin" yer aldığını bildirdi.

PİLOT ile Türkiye'nin parlak beyinlerine ve inovasyonla şekillenen bir geleceğe yatırım yaparken, aynı zamanda şirketin çeviklik ve inovatif damarlarını da beslediklerini dile getiren Er, şunları kaydetti:

"PİLOT'tan mezun 5 girişimimizin Türkiye adına dünyanın en büyük teknoloji konferansında yer almasından büyük gurur duyuyoruz. PİLOT kapsamında verilen eğitimler, mentorluklar ve nakit desteğiyle yenilikçi teknolojileri kullanarak fikirlerini geliştiren ve ürüne dönüştüren girişimlerimiz; Lizbon'daki konferansta on binlerce kişiye ürünlerini tanıttılar, yatırımcılarla görüşüp küresel düzeyde iş birliği fırsatları yakalayarak fikirleriyle dünyaya açıldılar. Türkiye'den çıkan girişimlerin pek çok küresel aktör tarafından da Web Summit 2017'de büyük ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

Er, PİLOT kapsamında e-ticaret, eğitim ve bulut teknolojileri, büyük veri, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri gibi alanlarda bugüne kadar toplamda 45 girişimi mezun ettiklerini, PİLOT mezunu girişimcilere işlerini ayakta tutabilmeleri için toplam 2 milyon TL nakit desteği sağladıklarını aktardı.