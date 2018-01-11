Türk Telekom'un kredisini bankalar izlemeye aldı

GARANTİ Bankası’ndan Reuters’a yapılan açıklamada, “OTAŞ kredisi 2017 sonu itibarıyla yakın izlemeye alındı” denildi. İki kaynağın verdiği bilgiye göre İş Bankası da geçen yıl sonu itibarıyla söz konusu krediyi yakın izlemeye aldı.

Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor. OTAŞ’a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank,Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor. Garanti Bankası’nın üçüncü çeyrek bilançosuna göre 951.4 milyon dolar ve 7.8 milyon euro tutarındaki krediyi daha önce “Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar” sınıfında takip ediyordu.

İş Bankası da üçüncü çeyrek bilançosuna göre kredide 1.9 milyar lira karşılığı “Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar” sınıfında takip ediyordu. Akbank da OTAŞ’a sağladığı 1.5 milyar dolar tutarındaki kredinin 2017 yıl sonu itibarıyla “yakın izlemedeki krediler” altında sınıflandırıldığını duyurmuştu.