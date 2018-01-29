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Türk Telekom'dan TAMBU klavyesi için film

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

Türk Telekom, yerli dijital klavyesi TAMBU’ya özel bir film hazırladı. Tambu’da yer alan hareketli çıkartmalar, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler tipik bir Türk mahallesinde geçen eğlenceli diyaloglarla birlikte bir gencin gözünden konu ediliyor.

Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor. Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi Tambu’da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor. Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen TAMBU Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olması mesajı veriliyor. 

Türk Telekom, ilk yerli dijital klavye ve platform uygulaması  Tambu Türkçe ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkes için coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunuluyor. Dünyanın her yerinde herhangi bir operatör müşterisi tarafından kullanılabilir durumda olmasıyla da öne çıkan Tambu, eğlenceli ve akıllı bir Türkçe klavye kullanmak isteyenlerin favorisi durumuna geldi.

Videoyu izlemek için tıklayın.

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