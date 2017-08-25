Türk Telekom’dan Sony Xperia XZ Premium’u alacaklara indirim geldi

Türk Telekom ve Sony Mobile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında avantajlı bir cihaz kampanyası düzenliyor. Dünyanın ilk 4K HDR ekranlı akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Sony Xperia XZ Premium, 4K ekranı kadar süper yavaş çekim özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sony Xperia XZ Premium, 720p çözünürlükteyken saniyede 960 kare hızında ağır çekimler gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere iPhone 7, Full HD çözünürlükte saniyede 120 kare, 720p çözünürlükte ise saniyede 240 kare hızında ağır çekim video desteğine sahip. Saniyede 30 kare 4K video kaydedebilen kameranın çözünürlük değeri ise 19 megapiksel. Ön kısmında 13 megapiksellik kameranın yer aldığı telefonun diğer özellikleri arasında sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM ve 3.230 mAh kapasiteli pil yer alıyor. 4K çözünürlüklü 5,5 inç ekranla gelen telefon için Sony MobilePazarlama Direktörü Hakan Alpay, “İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium’u Türk Telekom’un yeni aboneleri için başlattığı kampanya kapsamında kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Türk Telekom ile iş birlikteliğimize farklı modellerimiz için düzenleyeceğimiz kampanyalar ve avantajlarla devam edeceğiz” dedi.

Kampanya kapsamında Türk Telekom mobile’a yeni gelen müşteriler, Xperia XZ Premium’a 648 TL indirim ile sahip olabiliyor.