Türk Telekom'dan platform özellikli milli dijital klavye

Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle yeni geliştirdiği platform özellikli dijital klavyesi TAMBU ile, bilişim sektöründe yepyeni bir sayfa açıyor. ‘Öğrenen sistem’i ile yapay zekânın kapılarını aralayan ilk yerli dijital platform TAMBU, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getiriyor. Üzerine yerleştirilen araç çubuğu özelliği ile TAMBU klavyeden hiç çıkmadan GIF gönderme, atasözleri, deyimler ve sözlüklere ulaşma, 100 farklı dilde çeviri yapma, lokasyon paylaşma imkanı sunacak. Böylece kullanıcılar, hem hızlanacak hem de incelikle düşünülmüş Türkiye’ye özgü hareketli çıkartmalar ve eğlenceli GIF’lerle yazışmalarını renklendirebilecek.

Aradığınız, “TAM DA BU”

Türkçe ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkes için, coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunulan TAMBU’nun adı, “aradığımız tam da bu” mottosundan yola çıkarak belirlendi. Hareketli çıkartmalar, GIF'ler, kişiselleştirilebilir arka plan ve temalar, öğrenen klavye, çeviri servisi, atasözlerine hızlı erişim, harita üzerinden konum paylaşma, konuş yazsın ve kişisel sözlük gibi özellikler, TAMBU’yu pek çok dijital mobil uygulamayı bir arada sunan ‘ilk yerli dijital platform’ olarak konumlandırıyor.

Çay, simit, bağlama, nazar boncuğu ve Atasözleri

TAMBU, Türkiye için birçok özel görsele sahip. Simitten, çaya; sazdan darbukaya, dantelli TV’den mavi klasik minibüslerimize ve nazar boncuğuna kadar birçok eğlenceli içerik TAMBU’da yer alıyor. TAMBU’nun araç çubuğu ise konum paylaşımı, çeviri, atasözlerini keşfedip paylaşma gibi işlevlere sahip. TAMBU ile kullanıcılar, herhangi bir mesajlaşma platformu üzerinden yazıştığı bir arkadaşıyla, dilediği atasözünü bulup paylaşabilecek.

TAMBU’da ayrıca Türk kullanıcılarına özel hareketli çıkartmalar yer alıyor. Örneğin bir kullanıcı karşısındakine ‘etekleri zil çaldı’ ya da ‘batsın bu dünya’ demek istediğinde, TAMBU’da bunun için özel olarak tasarlanan bir hareketli çıkartmayı kullanabilecek. Ek olarak kullanıcılar, TAMBU’da kendi yaşadıkları şehre özel içerikler de bulabilecek.

Futbol maçları ile gerçek zamanlı GIF paylaşımı

TAMBU kullanıcıları, Tivibuspor’daki maçlarda enteresan pozisyonları, efsane golleri, ofsaytları gerçek zamanlı olarak GIF formunda paylaşabilecekler. Türkiye’nin en popüler spor kulüplerine ait öğeler de yine TAMBU’yla birlikte gelen görsel özellikler arasında yer buluyor.





TAMBU’nun yetenekleri her gün yenilenecek

“Öğrenen sistemi” ile yapay zekaya doğru giden yolda, son derece önemli bir adım olarak yükselen TAMBU, ülkemizde yerli dijital platform segmentinde ilk ve tek uygulama olarak da öne çıkıyor. Yaşayan ve her gün gelişen açık bir ekosistem şeklinde konumlandırılan TAMBU’nun yetenekleri de geliştiriciler tarafından sürekli olarak artırılmaya uygun.

TAMBU Türkçe konuşanlar arasındaki sınırı kaldırıyor

TAMBU, dünyanın her yerinde, herhangi bir operatör müşterisi tarafından kullanılabilir durumda olmasıyla da öne çıkan bir ürün. TAMBU, Türkçeye özel yazı tamamlama ve düzeltme özelliği ve F klavye seçeneği ile kullanıcılara rahat ve hızlı yazma imkânı sunarken, pratik bir şekilde sesle Türkçe yazabilme özelliğiyle de yine bir ilke imza atıyor.





TAMBU ile gelen ilkler

Uygulamadan çıkmadan tüm mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanallarında hareketli çıkartma paylaşımı

Araç çubuğu ile tüm özelliklere kolay erişim

Atasözü ve deyimler kataloğu

GiF’e özel kanal: Tivibu maçları gerçek zamanlı olarak TAMBU’da

Yerli ve milli emojiler, hareketli çıkartmalar ve GiF’ler