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Türk Telekom’dan önemli atak

Ahmet CAN
26.09.2017 - 11:27 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:58

İletişim operatörü Türk Telekom, internet üzerinden müzik dinleme platformu alanında yeni markası ‘Muud’u tanıttı. Daha önce Türk Telekom Müzik olarak hizmet veren Türk Telekom’un online müzik platformu, artık Muud markasıyla kullanıcılara hizmet verecek.

Muud.com.tr web sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamalarından da ulaşılabilen Muud’ta yerli ve yabancı müzik katalogları bulunuyor.Türk Telekom’dan önemli atak

Muud’un kişiselleşitirilmiş keşfet menüsüyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar keşfet menüsüyle sevdikleri türlere ve sanatçılara seçerek yeni şarkılara, albümlere, listelere, haberlere ve etkinliklere ulaşabilecek. Buna ek olarak Muud’ta çevrimdışı müzik dinleme özelliği de yer alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Muud Premium üyelik ilk ay ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz üyelik süresi bittiğinde ise aylık 4.99 TL’ye Muud’a üye olunabilecek. Türk Telekom mobil abonelerini ise Muud üzerinden dinledikleri şarkılar için kotalarını harcamayacak.
Türk Telekom’dan önemli atak

Muud, aynı zamanda Türkiye’deki online müzik pazarındaki rekabeti arttıracak. Türkiye’de şu anda Spotify ve Apple Music gibi yabancı şirketlerin yanı sıra Turkcell’in geliştirdiği ‘fizy’ adındaki online müzik platformları da bulunuyor.
Türk Telekom’dan önemli atak

YENİLENDİ, GELİŞTİ
Muud Lansmanı’nda konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom olarak ülkenin yüzde 98’ini kapsayan internet erişim hizmetlerimizle bir anlamda dünyayı, dileyen herkesin ayağına getiriyoruz. Dijital dünyadaki yenilikleri yakından takip edip, son teknolojileri Türkiye’nin her köşesindeki insanımızın günlük hayatına taşıyoruz. Şimdi de bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, daha da geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk. Müzikseverler istedikleri içeriğe yasal yollardan ulaşmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da yüksek kalitede müzik dinlemenin ve hızın keyfini sürebilecek. Bu arada Muud’un en önemli özelliği reklamsız özgürce müzik dinletmesi. İster ücretsiz ister aylık abonelik ile ücretli olsun Muud kullananlar araya reklam girmeden şarkılarını dinleyebilecek” dedi.

 

 

Etiketler: Türk Telekom , Muud Premium , Apple Music
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