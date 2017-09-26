Türk Telekom’dan önemli atak

Muud.com.tr web sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamalarından da ulaşılabilen Muud’ta yerli ve yabancı müzik katalogları bulunuyor.

Muud’un kişiselleşitirilmiş keşfet menüsüyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar keşfet menüsüyle sevdikleri türlere ve sanatçılara seçerek yeni şarkılara, albümlere, listelere, haberlere ve etkinliklere ulaşabilecek. Buna ek olarak Muud’ta çevrimdışı müzik dinleme özelliği de yer alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Muud Premium üyelik ilk ay ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz üyelik süresi bittiğinde ise aylık 4.99 TL’ye Muud’a üye olunabilecek. Türk Telekom mobil abonelerini ise Muud üzerinden dinledikleri şarkılar için kotalarını harcamayacak.





Muud, aynı zamanda Türkiye’deki online müzik pazarındaki rekabeti arttıracak. Türkiye’de şu anda Spotify ve Apple Music gibi yabancı şirketlerin yanı sıra Turkcell’in geliştirdiği ‘fizy’ adındaki online müzik platformları da bulunuyor.





YENİLENDİ, GELİŞTİ

Muud Lansmanı’nda konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom olarak ülkenin yüzde 98’ini kapsayan internet erişim hizmetlerimizle bir anlamda dünyayı, dileyen herkesin ayağına getiriyoruz. Dijital dünyadaki yenilikleri yakından takip edip, son teknolojileri Türkiye’nin her köşesindeki insanımızın günlük hayatına taşıyoruz. Şimdi de bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, daha da geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk. Müzikseverler istedikleri içeriğe yasal yollardan ulaşmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da yüksek kalitede müzik dinlemenin ve hızın keyfini sürebilecek. Bu arada Muud’un en önemli özelliği reklamsız özgürce müzik dinletmesi. İster ücretsiz ister aylık abonelik ile ücretli olsun Muud kullananlar araya reklam girmeden şarkılarını dinleyebilecek” dedi.