Türk Telekom'dan kadınlara teknoloji eğitimi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Alsancak İskelesi önünde yer alan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda gerçekleşen eğitimlerde kadınlar temel internet kullanımını öğrendi.

İlgi nedeniyle günde üç seans olarak gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda katılımcılara Türk Telekom İzmir Bölge Müdürü Timur Sevim tarafından sertifika verildi.

Türk Telekom'un "teknoloji seferberliği" ile katılımcılar e-devlet başta olmak üzere, Skype ve Google Maps gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını öğrenme fırsatı elde etti.

Toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi verilecek proje kapsamında yaklaşık 3 ayda 4 bin kadının bu eğitimlerden faydalanması hedefleniyor.