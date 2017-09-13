Türk Telekom’dan görme engellilere yönelik ilk resim sergisi

Türk Telekom’un CEO’su Paul Doany gecede yaptığı konuşmada, teknolojinin insanların hayatında yarattığı olumlu etkiye değinerek, internet sayesinde ulaşılabilirliğin kolaylaştığına dikkat çekti. Doany, Tablolar Konuşuyor projesine ilişkin şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne sağladığı katkıdan ötürü BM tarafından da tüm dünyaya örnek olarak gösterilen Telefon Kütüphanesi projemizi, bugün bir adım daha öteye taşıyor ve görme engellilere yönelik ülkemizdeki ilk betimlemeli resim sergisini hayata geçiriyoruz. Tablolar Konuşuyor adını verdiğimiz projemizle, her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında bir ilke daha imza attı ve ülkemizin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi Tablolar Konuşuyor’u hayata geçirdi. 11 Eylül akşamı Uniq İstanbul’da gerçekleşen serginin ev sahipliğini, Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan’dan anlamlı destek

Tablolar Konuşuyor projesine; medya, sanat ve siyaset dünyasından isimler de sesleriyle destek verdi. Bu isimler arasında yer alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gentile Bellini’nin Londra’daki Ulusal Galeri’de sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirdi. Projede yer alan diğer isimler ise; Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arda Türkmen, Gülay Afşar, Cem Öğretir, Özge Uzun, Şeref Oğuz ve Arzum Onan oldu.

Paul Doany: “Telefon Kütüphanesi projesi, Türkiye’ye verdiğimiz değerin açık bir göstergesi”

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında hayata geçirilen Tablolar Konuşuyor sergisinin açılışında; başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan olmak üzere projeye destek veren isimlere teşekkür etti. Doany, internet sayesinde ulaşılabilirliğin kolaylaştığına değinerek, toplumun her gelir ve yaş grubunun internete erişebilmesini sağlamak amacıyla internet erişimi konusunda yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Doany, engelli bireylerin de teknoloji sayesinde artık birçok şeye ulaşabildiğini vurgulayarak konuşmasına şu sözleri ile devam etti: “Bilgi ve iletişim teknolojilerinden aldığımız güçle toplumun dezavantajlı kesimlerine fayda sağlamak üzere gerçekleştirdiğimiz Telefon Kütüphanesi projesi, Türkiye’ye verdiğimiz değerin açık bir göstergesi. Görme engellilere erişilebilir bir kaynak sunan Telefon Kütüphanesi, sesli kitap, sesli betimlemeli filmler ve deneme sınavları gibi 1000’den fazla zengin ve çeşitli içeriği bünyesinde bulunduruyor. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz mobil uygulaması bugüne kadar yaklaşık 17 bine yakın defa indirildi. Ayrıca, kitapları gönüllü olarak seslendirmek isteyen gönüllülerimize kolaylık sağlamak için Kitaplara Ses mobil uygulamasını geliştirdik.



Telefon Kütüphanesi 5,2 milyon dakikadan fazla dinlendi

Telefon Kütüphanesi’nin sesli içeriği bugüne kadar 5,2 milyon dakikadan fazla dinlendi. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne sağladığı katkılardan ötürü Birleşmiş Milletler tarafından da tüm dünyaya örnek olarak gösterilen Telefon Kütüphanesi projemizi, bugün bir adım daha öteye taşıyor ve görme engellilere yönelik ülkemizdeki ilk betimlemeli resim sergisini hayata geçiriyoruz. Tablolar Konuşuyor adını verdiğimiz projemizle, her biri sanat tarihinde ayrı bir öneme sahip 20 unutulmaz tabloyu, sesli betimleme yöntemiyle görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Projemizin aynı zamanda kamuoyunda bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek farkındalığı geliştirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bakanımız ve siz değerli konukların desteği bu anlamda çok kıymetli. Bu eserlerin sesli betimlemesi, Telefon Kütüphanesi’nde de ücretsiz olarak herkes tarafından dinlenebilecek. Bundan sonra, görme engelli sanatseverler de bu eşsiz eserleri tanıyabilecek ve hayal edebilecekler.”

Görme engelli ünlü ressam Eşref Armağan’dan ilgi gören performans

Doğuştan görme engelli olmasına rağmen perspektif kurallarına uygun resimlerle, dünya çapında otoritelerin dikkatini çeken ressam Eşref Armağan da gala gecesine canlı performansıyla katıldı. Herhangi bir resim eğitimi almadığı halde, maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak nesneleri resmetme yeteneğine sahip olan Armağan’ın, bir masa telefonunu canlı olarak tuvale yansıttığı performansı ilgi gördü.

Geceye, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ile birlikte Murat Kolbaşı, Ayşen Zamanpur, Şah Yaycı, Coşkun Aral, Jülide Ateş, Tuvana Büyükçınar, Behzat Gerçeker gibi isimler de katıldı.

Fatih Sultan Mehmet tablosu Türk Telekom ile dile geldi

“Tablolar konuşur, engeller yok olur” sloganı ile hayata geçirilen, Tablolar Konuşuyor sergisi,

Türkiye’den ve dünyadan birçok ünlü eseri bir araya getiriyor. Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosundan Hoca Ali Rıza’nın İftar Sofrası’na, Picasso’nun Yaşlı Gitarist tablosundan Ahmet Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ne kadar Sesli Betimleme Derneği tarafından metinleri hazırlanan toplam 20 unutulmaz eser, sesli betimlemeli olarak görme engelli sanatseverler için sergileniyor.

Proje kapsamında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirirken, oyuncu Haluk Bilginer Salvador Dali’nin Belleğin Azmi tablosuna, şarkıcı Mustafa Sandal Picasso’nun Yaşlı Gitarist tablosuna, oyuncu Arzum Onan ise Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kızı tablosuna ses verdi. Gazeteci Şeref Oğuz Namık İsmail’in Son Mermi tablosuna sesiyle hayat verirken, Gülay Afşar Rene Magrittees’in İnsanın Oğlu, Nazlı Çelik Diego Rivera’nın Çiçek Taşıyıcısıeserini, Jülide Ateş Ivan Ayvazovski’nin Ayışığında Galata tablosunu, Cem Öğretir ise Georges Seurat’ın, La Grande Jatte Adası’nda Bir Pazar Öğleden Sonrası tablosunu seslendirdi.

Tablolar Konuşuyor sergisi 17 Eylül’e kadar devam edecek

Türk Telekom’un sanatta engelleri kaldırmak üzere hizmete sunduğu Tablolar Konuşuyor sergisi 17 Eylül’e kadar Uniq İstanbul’da ücretsiz ziyaret edilebilecek. Serginin, İstanbul’un ardından Türkiye’nin farklı illerinde de sanatseverle buluşturulması hedefleniyor. Görme engelliler, bu eserlere ayrıca Telefon Kütüphanesi kapsamında sabit telefonlar ve projenin mobil uygulaması üzerinden de ulaşabilecek.