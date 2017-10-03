Türk Telekom: OTAŞ’ın borcu faaliyeti etkilemiyor

Açıklamada, Türk Telekom’un hissedarlarının borçlarını ödeyememe durumunda izlenecek prosedürün şirketin kamuya açık esas sözleşmesinde belli olduğu belirtilerek şöyle devam edildi: “Paul Doany, göreve başladığı Eylül 2016’dan bu yana Türk Telekom ve hissedarı OTAŞ arasındaki ilişkileri başarıyla yürütüyor. Yönetim kurulundaki herhangi bir değişikliğin Türk Telekom’un faaliyetleri üzerinde bir etkisi olmadığı ilgili kurumlara ifade edilmiştir. Türk Telekom’un hissedarı OTAŞ’ın borçlarının şirketin faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmadığı daha önce Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Başbakanımız 25/09/2017 tarihinde Türk Telekom ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Sahiplik ayrı bir konu, şirketin iç çalışması ayrı. Türk Telekom iyi gidiyor. Göstergeleri de iyi. O ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtuldu. Niye? Biz yönetimi değiştirdik’ ifadelerine yer vermişti. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standart & Poor’s (S&P) ve Fitch de Türk Telekom’a ilişkin değerlendirmelerinde, OTAŞ’ın borcunun şirketin faaliyetlerine etki etmediğinin altını çizmişlerdir.”

Açıklamada ayrıca Paul Doany’nin yönetim kurulu başkanı değil CEO olduğu Ümit Ünal’ın da yazıda Ünal Önal olarak anıldığı ifade edildi.