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    Türk Telekom çalışma saatleri 2018 – Türk Telekom kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Türk Telekom (tam adıyla Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi) PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş bir şirkettir. Peki Türk Telekom mesai saatleri ne zaman başlıyor? Peki, Türk Telekom saat kaçta açılıyor?

    Türk Telekom ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Türk Telekom’un açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Türk Telekom 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    18 Haziran 1994 tarihinde PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren iki kurum birbirinden ayrı olarak çalışmaya başlamışlardır.

    Türk Telekom, Türkiye'nin tüm telefon ve internet servis sağlayıcıları içinde kendi kurulu altyapısına sahip birinci firma konumundadır. Diğer internet servis sağlayıcılara ve sabit telefon hizmeti (STH) veren firmalara da toptan satış yöntemi ile hizmet vermektedir.

    İnternet Veri Merkezi'ni de içeren Türk Telekom, sabit hattan mobil telekomünikasyona, yazılımdan çağrı merkezine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Türk Telekom'un Şubat 2015 itibarıyla 12.9 milyon sabit erişim hattı, 7,8 milyon genişbant (toptan), 17 milyon mobil abonesi, 1,8 milyon IPTV abonesi bulunmaktadır. Almanya'da Türk Telekom Mobile ile mobil telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır.

    Türk Telekom sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren Türk Telekom mesaiye tekrar 13:30’da başlar. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.
    Türk Telekom’un çağrı merkezi: 444 1 444

    Etiketler: türk telekom , internet , mesai saatleri , telekom saat kaçta açılıyor , son dakika
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