Türk tekstil ve hazır giyimcilere rekabet uyarısı

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, AB ve ABD'nin yerli sanayilerine yönelik yatırım kararı almasıyla tekstil sektöründe yeni bir rekabet ortamının oluşabileceğini, buna karşı önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini bildirdi.



Abay, yaptığı açıklamada, AB pazarında hazır giyim ve tekstil ürünlerinde Çin'den sonra ikinci tedarikçi olduklarını, tekstilde 4 milyar 700 milyon avro, hazır giyimde ise 9 milyar 400 milyon avroluk ihracatın bulunduğunu ifade etti.

Coğrafi konum itibarıyla hızlı temin, nakliye, ucuz iş gücü ve kaliteli üretimin Türkiye hazır giyim sanayisinin en önemli avantajları olduğunu kaydeden Abay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk tekstil ve hazır giyim sanayicileri artık sadece düşük maliyet avantajıyla gelişmekte olan ülkelerle değil, aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim yapan gelişmiş ülke sanayileriyle de rekabet etmek zorunda. Oyunun kuralları değişirken buna uyum sağlayıcı yatırımları yapmamız gerekiyor. ABD'nin yerli sanayisini geliştirme kararının yanı sıra Hindistan da tekstilde 2025 yılı için 240 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeler büyük bir yatırım ve sanayileşme içinde. Diğer tarafta AB ülkeleri de tekstil ve hazır giyim sanayisine yatırım kararı aldı. Bu alanda rekabet gücümüzü ve konumumuzu korumak istiyorsak, en önemlisi önümüzdeki yıllarda sektörel krizlere girmek istemiyorsak, önlemlerimizi şimdiden almalıyız."



