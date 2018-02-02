Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C., Ali E., avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

11 YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin harekâtıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN TTB ÇIKIŞI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonu açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmaları için, “Ülkenin maruz kaldığı saldırıya karşı tavır sergileyen, söz söyleyenler sözlerinden ve tavırlarından doğacak sonuçlara da hazır olacaklardır” dedi. Demircan, bakanlık olarak suç duyurusunda bulunmalarına gelen eleştirileri de, “Ülkenin birliğine, hayat hakkına karşı yapılmış saldırıya bu şekilde sulandırır gibi ima karıştırarak verilmiş cevaba karşı bir tutumdur bizim tutumumuz” diye yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, TCK’da “sulandırma” ve “ima” suçlarının olmadığını söyledi.

AYIPLIYORUZ, YAKIŞTIRMIYORUZ

Meclis’te dün akşamki OHAL KHK’larının görüşmelerinde, TTB yöneticilerinin gözaltına alınmaları da tartışıldı. Özel, TTB yönetiminin delegenin yüzde 58’inin oyuyla seçildiğini anımsatarak, “Sayın Bakan, seçim bölgenizde aldığınız oy oranına bakarsanız TTB sizden çok daha meşru” dedi. TTB ile ilgili tutumu için de “Ayıplıyor, yakıştırmıyoruz” diyen Özel’i Demircan şöyle yanıtladı:

SULANDIRIR GİBİ İMA KARIŞTIRARAK...

“Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya, bir terör belasıyla karşı karşıya. Böyle bir saldırı yapıldığında elbette ki ülkemiz en doğal refleksi gösteriyor, devletimiz, hükümetimiz ülkenin, milletimizin hayat, egemenlik hakkını savunmak, bu terör belalarına karşı mücadele için harekete geçiyor. Peki, neydi o birlikte yaşamanın temel şartı? Yanımızdaki herkes, birlikte olduğumuz herkes bu saldırıya karşı tavır sergilemek zorundadır. Eğer bu saldırıyı hafifletecek veya bu saldırıyı meşru bir hareketmiş gibi gösterecek veya başka türlü izaha neden olacak imalar içeriyorsa elbette ki bu tepkiyi göstermek hakkımızdır. Ama bırakın temsil etmesi gereken kitleyi temsil noktasını, ülkenin birliğine, beraberliğine, hayat hakkına karşı yapılmış bir saldırıya bu şekilde âdeta sulandırır gibi ima karıştırarak verilmiş olan cevaba karşı bir tutumdur bizim tutumumuz ve yasaların gereğidir. Bir tabip olarak bu rahatsızlığı ben de duydum ve gereken bu müdahaleyi yaptım.”

TCK’DA SULANDIRMA, İMA SUÇU YOK

Özel’in, “Bakan diyor ki, ‘bir şey ima ediyorlar’, ne ima ediyorlar? ‘Mücadeleyi sulandırma suçu’. Böyle suçlar TCK’da yok” sözlerine karşılık da Demircan, “Ülkenin maruz kaldığı saldırıya karşı bu şekilde bir tavır sergileyenler de, söz söyleyenler de sözlerinden ve tavırlarından doğacak hukuki sonuçlara da hazır olacaklardır. Biz yargıya müracaat ettik, yargıya talimat vermedik ki” dedi.

Özel de, “Bundan iki yüz elli yıl önce Voltaire dedi ki, ‘Ben senin görüşlerine katılmıyorum ama senin görüşlerini açıklayabilmen için canımı bile veririm.’ Adam bunu dediğinde bundan iki yüz elli dört yıl önceydi ve düşünce özgürlüğüyle ilgili bir çıta koydu. Siz Türkiye’yi yönetenler olarak iki üz elli dört yıl önce konulmuş bu çıta varken altında Türkiye’yi emekletemez, süründüremezsiniz” diye yanıt verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “TTB’nin ve benzeri açıklamaların karşı çıktığı savaş falan değil. Bu ‘Savaşa hayır’ söyleminin altında, terörle mücadele edilmesin istiyorlar. Türkiye ne zaman teröristlere operasyon yapsa bunların aklına ‘Savaşa hayır, barış’ gibi pozitif kavramlar geliyor. TTB’nin bu açıklaması ikiyüzlülüktür ve riyakarlıktır” derken, Demircan da, TTB’nin açıklamasının tıbbi bir faaliyet, hekimlik çalışması olmadığını savundu.

KÜRTLERİ ÖZGÜRLEŞTİRME OPERASYONU

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de “Fırat Kalkanı operasyonu askeri bir operasyondu, DEAŞ’a karşı yapıldı. TTB niye ‘Savaşa hayır’ demedi? Ne zaman PKK’ya yönelik bir askeri operasyon yapılmaya başlandı, birden bire birileri barışı, ‘ÖSO’nun terörist’ olduğunu keşfetmeye başladı. Bu bir görüş açıklama değil, tavır belirlemedir. Bu bir savaş, işgal değildir. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamanın ötesinde, sınırın ötesinde yaşayan Kürtlerin de özgürleştirilmesi projesidir” dedi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Sen Kürtlerin yüz karasısın” diye bağırdı. “Sen yüz karasısın” diye yanıt veren Metiner ile HDP’liler arasında tartışma yaşandı. Metiner kendi grubuna da, “Kendi partisinin bir milletvekilini korumayacaklarsa orada oturmasınlar lütfen” siteminde bulundu.

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