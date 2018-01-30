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    Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi doktorlara gözaltı iddiası

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:

    CHP milletvekili Ali Şeker, twitter hesabından Afrin harekatı için "savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyen Türk Tabipler Birliği yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildiğini iddia etti.

    TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu iddia ediliyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.


    Etiketler: Türk Tabipler Birliği , Ali Şeker , CHP , Milletvekili , Son dakika
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