Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi doktorlara gözaltı iddiası

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu iddia ediliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.
TTB Başkanı Raşit Tükel ve Yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alan ceberrut İktidara boyun eğmeyeceğiz.— Ali Şeker (@draliseker) 30 Ocak 2018
12 Eylül 1980’in üzerinden 37 yıl geçti ve faşizm yine bu ülkeyi hedef alıyor.Zulmün karşısında İnsanlık kazanacak barış kazanacak.
#TTBninYanındayım pic.twitter.com/CQ1A6T9VXX