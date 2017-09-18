Türk şirketlerinden ABD'ye bilişim ziyareti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yazılım ihracatı gerçekleştiren 19 firmanın temsilcisinden oluşan heyet, Los Angeles ve Las Vegas'ta bilişim teknolojileri alanında temaslarda bulunacak.



ABD'li 55 bilişim firması ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek heyet, program kapsamında ayrıca sektörel gelişmeler konusunda bilgi paylaşımı yapmak, iş birliği imkanlarını araştırmak ve Türkiye'nin sahip olduğu bilişim alt yapısı konusunda bilgi aktarmak için sektörde önemli çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşları da ziyaret edecek.



Ziyaret, 24 Eylül'de sona erecek.



Bilişim, hedef olarak belirlenen ve desteklenen döviz kazandırıcı hizmet sektörleri arasında yer alıyor.