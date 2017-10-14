Türk şirketi Salzburg’dan iki ödülle döndü

Avusturya’nın Salzburg kentinde gerçekleşen gala gecesinden iki ödül ile geri dönen Lithosan’ın Kalite Yönetim Müdürü Elif Çinay, “Hem katma değerli hem de çevreye duyarlı yeni bir seperatörlü karton kutu tasarımı ile plastik seperatör ve etiket kullanımı elimine edilerek, malzeme ve ambalaj işçiliğinde tasarruf sağlayan bir sürdürülebilirlik projesi olarak yola çıktık.

ECMA bu yıl ilk defa halk oylamasıyla ödül verdi. Bunu ilk kez kazanan firma olmak bizim için mutluluk kaynağıydı. İlaç ve Sağlık Hizmetleri jüri ödülü ile de ilaç ambalajı konusundaki uzmanlığımızı Avrupa’da da kanıtlamış olduk. Ülkemizi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadık. Ülkemizin tanınması ve Türkiye karton ambalaj sektörünün marka değerinin artmasına katkı sağladık. Türk karton üreticileri için de çok önemli bir gelişme. Elbette ki bu başarımız tek başına elde edilmiş bir başarı değil.



Soldan, sağa: Lithosan İş Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Aylin Topal, Metsa Board Karton Tedarikçi Temsilcisi Maarten Florizone, Lithosan Kalite Yönetim Müdürü Elif Çinay

Aynı vizyon ve değerlerle yola çıkarak başarıya ulaştığımız bu geliştirme projesinde, hem katma değerli hem de çevreye duyarlı bir kutu geliştirmemiz için bizi tercih eden Bilim İlaç’a, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda tekrar bu yarışmaya katılmayı ve birincilikle dönmeyi hedefliyoruz.”