Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Türk şirketi Salzburg’dan iki ödülle döndü

Türk şirketi Salzburg’dan iki ödülle döndü

Hürriyet Haber
14.10.2017 - 23:52 | Son Güncelleme:

HER yıl Avrupa Karton Üreticileri Birliği (ECMA) tarafından düzenlenen “En iyi karton” yarışmasına bu yıl Türk firması Lithosan damga vurdu. Lithosan, “İlaç ve Sağlık Hizmetleri” kategorisinde jüri tarafından birincilik ödülüne layık görülürken, 37 ürünün yarıştığı halk oylamasında da birinci seçildi.

Avusturya’nın Salzburg kentinde gerçekleşen gala gecesinden iki ödül ile geri dönen Lithosan’ın Kalite Yönetim Müdürü Elif Çinay, “Hem katma değerli hem de çevreye duyarlı yeni bir seperatörlü karton kutu tasarımı ile plastik seperatör ve etiket kullanımı elimine edilerek, malzeme ve ambalaj işçiliğinde tasarruf sağlayan bir sürdürülebilirlik projesi olarak yola çıktık.

ECMA bu yıl ilk defa halk oylamasıyla ödül verdi. Bunu ilk kez kazanan firma olmak bizim için mutluluk kaynağıydı. İlaç ve Sağlık Hizmetleri jüri ödülü ile de ilaç ambalajı konusundaki uzmanlığımızı Avrupa’da da kanıtlamış olduk. Ülkemizi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadık. Ülkemizin tanınması ve Türkiye karton ambalaj sektörünün marka değerinin artmasına katkı sağladık. Türk karton üreticileri için de çok önemli bir gelişme. Elbette ki bu başarımız tek başına elde edilmiş bir başarı değil.

Türk şirketi Salzburg’dan iki ödülle döndü
Soldan, sağa: Lithosan İş Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Aylin Topal, Metsa Board Karton Tedarikçi Temsilcisi Maarten Florizone, Lithosan Kalite Yönetim Müdürü Elif Çinay

Aynı vizyon ve değerlerle yola çıkarak başarıya ulaştığımız bu geliştirme projesinde, hem katma değerli hem de çevreye duyarlı bir kutu geliştirmemiz için bizi tercih eden Bilim İlaç’a, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda tekrar bu yarışmaya katılmayı ve birincilikle dönmeyi hedefliyoruz.”

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri