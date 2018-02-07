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Türk şirkete Kazakistan'da dev ihale

Reuters
07.02.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

Alarko Holding iştiraki Alsim Alarko liderliğindeki konsorsiyumun Kazakistan'da kazandığı toplam 1.67 milyar dolar ihale bedelli Alma-Ata Çevre Yolu projesine ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Alsim Alarko'nun liderliğindeki konsorsiyum, Alma-Ata çevreyolu yapım ve işletilmesine ilişkin PPP ihalesine en iyi teklifi vermiş ve Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Eylül ayında mutabakat zaptı imzalamıştı. (Full Story)

 Alarko'dan KAP'a yapılan açıklamada, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile konsorsiyum arasında sözleşmenin bugün imzalandığı belirtildi.

 Açıklamaya göre, toplam 1.67 milyar dolar bedelli sözleşmede Alsim Alarko'nun payı yüzde 30.95 pay karşılığı 516.4 milyon dolar olacak.

 Sözleşmede projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme süresi 15 yıl 10 ay olmak üzere toplam süre 20 yıl olarak belirlendi.

Etiketler: Alarko , Holding , Alsim
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