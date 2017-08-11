Türk şirket Suudi Arabistan'da ilk adımı attı

Hasanoğlu İnşaat’tan önemli bir atılım geldi. Suudi Arabistan’ın önemli ailelerinden ve gayrimenkul yatırımcılarından olan Alasiri Grup’un Türkiye’deki temsilcisiyle iş birliğine giden Hasanoğlu İnşaat, grupla ortak yatırımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek için harekete geçti. Bu iş birliği kapsamında hayata geçirilecek ilk proje ise; Hasanoğlu İnşaat’ın Bahçekent’te bulunan arsa yatırımı üzerinde gerçekleştirilecek.

“ÜLKEMİZ VE SEKTÖRÜMÜZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Alasiri Grup ile başlattıkları yeni iş birliğiyle ilgili konuşan Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çep, “Bugün çok önemli bir adım atarak, Alasiri Grup ile yeni bir iş birliğine imza attık. Suudi Arabistan’ın önemli ailelerinden olan Alasiri Grup aynı zamanda ülkenin en önemli gayrimenkul yatırımcılarından. Böylesine önemli bir grup ile iş birliğine gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alasiri Grup ile birlikte ülkemiz ve sektörümüz adına çok önemli yatırımlar gerçekleştireceğiz” dedi.

Geleceğin teknolojilerini, estetik ve fonksiyonellik ile birleştirerek, kalite ve güvenin ön planda olduğu yapılar inşa etmek hedefiyle yola çıkan Hasanoğlu İnşaat, sektörde 25 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteriyor. Kurulduğu ilk günden bugüne kadar, kamu alanında ve özel sektörde başarıyla sonuçlandırdığı projelerle adından söz ettiren Hasanoğlu İnşaat, projelerindeki yenilikçi yaklaşımı ve kullanmış olduğu ileri teknoloji ile sektöründe öncü olmayı başardı. 2000’li yılların başında, Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları sonucu BANU EVLERİ markasına hayat veren Hasanoğlu İnşaat, markalı konut sektörünün örnek firmalarından da biri oldu. Hasanoğlu İnşaat’ın bölgedeki ilk projesi olan ve Bahçeşehir’in simgesi haline gelen BANU EVLERİ Bahçeşehir bölgesine de değer kattı. Hasanoğlu İnşaat’ın projeleri arasında BANU EVLERİ Ispartakule 1, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 yer alıyor.