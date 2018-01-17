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    Türk sineması Cannes Film Festivali ile buluşuyor

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Cannes Film Festivali etkinliklerinden biri olan olan Cannes Eleştirmenler Haftası'nın program yetkilisi Pierre-Simon Gutman, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (Se-Yap)'ın düzenlediği 'Festivaller İstanbulda' etkinliği dahilinde İstanbul'a geliyor.

    16 -19 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da bulunacak Gutman, 'Sektörle Buluşma' toplantıları kapsamında filmlerini sunan Türk yapımcı, yönetmen ve sektörün önemli isimleriyle bir araya gelecek. 2014 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Festivaller İstanbul'da projesinde Türkiye Sineması'nın uluslararası önemli festival ve film marketlerindeki görünürlüğünün arttırılmasının hedefleniyor.Geçtiğimiz sene etkinlik kapsamında Mehmet Can Mertoğlu’nun Albüm isimli filmi gösterilmeye layık görülmüştü. Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası etkinliği Mart ayında Cannes Film Festivali sırasında yer alan 'Yönetmenlerin 15 Günü' yetkililerinin katılımıyla devam edecek.

    Etiketler: kitapsanat , Cannes Eleştirmenler Haftası
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