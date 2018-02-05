Türk şekerine dizi dopingi

Yenİ pazarlar arayan çikolata ve şekerleme sektörünün yardımına Türk dizileri yetişti. Güney Amerika’da Türk dizilerine artan ilgi şeker ve çikolata ihracatına yaradı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Arjantin’e ihracatın yüzde 326 arttığını dile getirerek 2018 yılında da bölgeye yönelik çalışmaların artacağını vurguladı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin davetiyle gittiğimiz Almanya’nın Köln kentindeki ISM 2018 Fuarı’nda birlik başkanı Zekeriya Mete sorularımızı yanıtladı. Mete, “Türk dizilerinin Güney Amerika’da büyük beğeni kazanmasının ardından ürünlerimiz bu coğrafyada ilgi odağı haline geldi. Güney Amerika’ya şekerleme ihracatı hızla artıyor. Bunların başında Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu ile çalışmalar yaptığımız Arjantin, Meksika, Venezuela, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleri yer alıyor. Ayrıca Togo, Gana ve Nijer gibi Afrika ülkeleri de var” dedi. 2018 yılı için belirledikleri 10 hedef ülkede etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Mete, bu ülkeleri Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Kolombiya, Tayland, Güney Kore, ABD, Rusya, Peru, olarak sıraladı.

EN BÜYÜK AVRUPA

Mete, sektör olarak 2017 yılında 6 milyar 372 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydederek sektör ihracatının yüzde 30’unu Avrupa ülkelerine yapıldığını belirtti. Mete, şöyle konuştu: “2017 yılında 175 milyon dolar ihracat yaptığımız Almanya, önemli bir pazar. Şekerli mamullerde dünyada ilk 20’nin içindeyiz. Avrupa ülkelerine ihracatta ilk 10’da yer alıyoruz. AB üyesi 28 ülkeye hububat ihracatımız yüzde 6 artışla 742 milyon dolara, şekerli mamuller ise yüzde 10 artışla 433 milyon dolara ulaştı. Avrupa’daki en önemli rakiplerimiz Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa.”

Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı Avrupa’nın tarımsal kotalar uyguladığını ifade eden Mete, “Bu kotalar çok hızlı bir şekilde doluyor. Kotaların artırılmasını talep ediyoruz. Kotaya yabancı şirketler dahil ediliyor, bu da kotanın hemen dolmasına sebep oluyor. 2018 yılında 10 ülkede yurtdışı seferlerine çıkacağız. İhracatımıza çok büyük katkılar sağlayacağız. Sektör olarak çok ciddi miktarlarda katma değer yaratıyoruz. İthal ettiğimiz ürünler toplam ihracatımızın yüzde 10’u geçmez” dedi. Şeker Kurumu’nun kapatılmasına da değinen Mete, “Bu kurumun kapatılmasından dolayı çok mutluyuz. İhracatımızı olumsuz yönde etkiliyordu” dedi.