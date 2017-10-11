Türk sanatçı, ‘Yılın Müzisyeni’ seçildi

İSVEÇ gibi müzik endüstrisinde önemli yere sahip bir ülkenin sanatçıları arasından sıyrılıp birinci olmanın gururunu yaşadığını belirten 38 yaşındaki İkiz, “Müzikte ekol olmuş bir ülkenin sanatçıları arasından sıyrılıp bir Türk olarak bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. İstanbul’da teneke kutuları çalarak Barış Manço dinleyerek başladığım müzik hayatımda İsveç’in en prestijli müzik ödülünü kazanmak beni oldukça gururlandırdı” dedi. Ödülün arkasında büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan İkiz, şunları söyledi:

“Bu zamana kadar 45-50 ülkede baterist olarak konser verdim. Gece gündüz çalışıyorum. Özellikle İsveç Radyosu ve müzik çevrelerince bu performansım takdir görüyordu. Çalışmanın meyvesi olarak da bu ödüle layık görüldüm.”

İkiz, 3 yaşından bu yana müzikle uğraştığını sözlerine ekledi.