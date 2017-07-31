Türk robot takımı dünya şampiyonu

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Sırma Yavuz, Doç. Dr. M. Fatih Amasyalı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Uslu, Arş. Grv. Furkan Çakmak, Arş. Grv. Nihal Altuntaş ve lisans öğrencileri Salih Marangoz, Mustafa Burak Dilaver, Azad Yaşar, Numan Keskin ve Kutay Yılmaz’dan tarafından geliştirilen robotlar, 4 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Yarışmanın gerçek robot ligi ayağında, ‘En İyi Keşif Robotu’, ‘En İyi Otonom Robot’, ‘En İyi Dış Alan Robotu’ ve ‘En İyi Küçük Keşif Robotu’ ödüllerini kazanan takım, ayrıca yarışmanın simülasyon arama kurtarma ligi ayağında ‘Sanal Robotlar Yarışması Birinciliği’ ödülüne layık görüldü. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın desteklediği bir diğer Türk takımı olan ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Okan Aşık’ın yer aldığı ‘T3/0004 RoboAKUT’ ise ‘Kurtarma Simülasyon Ligi’ kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı. Verilen bilgiye göre, 1997’den bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve alanında dünyanın saygın bilimsel organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya RoboCup Şampiyonası, futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşuyor.

Yarışmanın gerçek robot ligi, geliştirilen robot ve yöntemlerin gerçek ortamlarda test edilmesine olanak sağlarken; yarışmanın diğer bir dalı olan simülasyon ligi daha karmaşık algoritmaların birden fazla robotla test edilebileceği bir platform sunuyor. Vakıf, 2023’e kadar 1001 Teknoloji Takımı desteklemeyi ve pek çoğu bu takımlardan kurulacak ve vakfın kuluçka merkezlerinde desteklenecek olan 1001 Teknoloji Girişimi’ne öncülük etmeyi hedefliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, üniversite takımlarının yanı sıra ‘DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde geleceğin teknoloji yıldızları programıyla lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 yıllık eğitimler düzenliyor.