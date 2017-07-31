MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Türk robot takımı dünya şampiyonu

Türk robot takımı dünya şampiyonu

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 21:24Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:24

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı’nın desteklediği ‘T3/0008 Yıldız’ takımı Japonya’da düzenlenen ‘Dünya RoboCup Şampiyonası’nda 5 ayrı dalda birincilik ödülü aldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, robotik ve yapay zekâ alanında dünyanın önemli bilimsel yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve 21’incisi bu yıl Japonya’nın Nagoya şehrinde düzenlenen Dünya RoboCup Şampiyonası’na, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın teknoloji takımları damgasını vurdu. Yarışmanın arama kurtarma liginde, 40’tan fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı yarışırken, ‘T3/0008 Yıldız’ takımı geliştirdiği iki robotla aralarında Japonya, Almanya, ABD ve Tayland gibi ülkelerin MIT, Darmstadt Üniversitesi, North Bankong Üniversitesi gibi önemli üniversitelerinden 23 takımı geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Sırma Yavuz, Doç. Dr. M. Fatih Amasyalı, Yrd. Doç. Dr. Erkan Uslu, Arş. Grv. Furkan Çakmak, Arş. Grv. Nihal Altuntaş ve lisans öğrencileri Salih Marangoz, Mustafa Burak Dilaver, Azad Yaşar, Numan Keskin ve Kutay Yılmaz’dan tarafından geliştirilen robotlar, 4 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Yarışmanın gerçek robot ligi ayağında, ‘En İyi Keşif Robotu’, ‘En İyi Otonom Robot’, ‘En İyi Dış Alan Robotu’ ve ‘En İyi Küçük Keşif Robotu’ ödüllerini kazanan takım, ayrıca yarışmanın simülasyon arama kurtarma ligi ayağında ‘Sanal Robotlar Yarışması Birinciliği’ ödülüne layık görüldü. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın desteklediği bir diğer Türk takımı olan ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencisi Okan Aşık’ın yer aldığı ‘T3/0004 RoboAKUT’ ise ‘Kurtarma Simülasyon Ligi’ kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı. Verilen bilgiye göre, 1997’den bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve alanında dünyanın saygın bilimsel organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dünya RoboCup Şampiyonası, futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşuyor.

Yarışmanın gerçek robot ligi, geliştirilen robot ve yöntemlerin gerçek ortamlarda test edilmesine olanak sağlarken; yarışmanın diğer bir dalı olan simülasyon ligi daha karmaşık algoritmaların birden fazla robotla test edilebileceği bir platform sunuyor. Vakıf, 2023’e kadar 1001 Teknoloji Takımı desteklemeyi ve pek çoğu bu takımlardan kurulacak ve vakfın kuluçka merkezlerinde desteklenecek olan 1001 Teknoloji Girişimi’ne öncülük etmeyi hedefliyor.  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, üniversite takımlarının yanı sıra ‘DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde geleceğin teknoloji yıldızları programıyla lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 3 yıllık eğitimler düzenliyor.

Etiketler: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı , Sırma Yavuz , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri