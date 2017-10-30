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    Türk restoranında çıkan yangın korkuttu

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    30.10.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Liverpool kentinde Ergin M. adlı bir Türke ait 'Elif' adlı bir restoranda öğle saatlerinde çıkan yangın, bölgedeki iş yerlerini ve yaşayanları korkuttu.

    BOLD Street’te saat 13.30 sıralarında çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, restoranda bulunanlar hemen tahliye edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, polis ise çevredeki kalabalığı yangın yerinden uzaklaştırdı. Caddedeki diğer iş yerleri de boşaltıldı.
    İtfaiyeciler, yangını söndürdükten sonra tüm katları kontrol etti ve binayı dumandan arındırdı. Ambulansın ise olay yerine 15 dakika sonra geldiği iddia edildi. Can kaybının yaşanmadığı ve kimsenin yaralanmadığı yangının ardından açıklama yapan restoran sahibi Ergin M., olay sırasında çocuğuyla hastanede olduğunu söyledi. “Ne olduğunu bilmiyorum çünkü hastaneden yeni geldim” belirten Ergin M., güçlü duracaklarını, restoranı tekrar açacaklarını söyledi. Çıkış nedeni ise henüz belirlenemeyen yangının, ızgara ve ızgara borularından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

    Türk restoranında çıkan yangın korkuttu

    Etiketler: ingiltere , LONDRA
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