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    Türk profesörün büyük başarısı

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    18.09.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 21:34

    ENDOÜROLOJİ alanında yaptığı çalışmalarda tanınan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bu yıl Kanada, Vancouver’da yapılan Dünya Endoüroloji Kongresi’nde Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı seçildi.

    Dünya Endoüroloji Derneği’nin 2012 yılındaki kongresi, Kural’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştı. Bu kongre bugüne kadar en çok katılımın olduğu kongre olmuştu. Dernekte sürekli aktif görev alan Kural, bu yıl Vancouver’da 35’inci kez yapılan kongrede başkan seçildi. Kural şunları söyledi: “Benimle birlikte bu derneğin dergisine ve kongrelerine ülkemizden birçok kişi katılmakta. Ben özellikle genç arkadaşlarımın ulaştığımız bu noktada bayrağı daha ileri taşımalarına yardımcı olmaya gayret ediyorum. Başta robotik cerrahi ve sonrasında endoskopik idrar yolu taşları olmak üzere Endoürolojinin tüm alanlarında çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız var. Bir grup meslektaşlarımız ülkemizde ve ülke dışında laparoskopi kursları düzenlemekte. Gelecek yıl eylül ayında Paris’te yapılacak 36. kongreye gerek derneğimizi gerekse ülkemiz endoürolojisi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım”.

    Etiketler: gazetehaberleri , Endoüroloji , dernek
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