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    Türk politikacı kansere yenildi

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    28 Ağustos 2017 - 12:50Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 12:53

    İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yapan Nilgün Canver (60), kansere yenik düştü. Adana doğumlu Canver, erken yaşta ölen eski SHP milletvekili Cüneyt Canver’in kuzeniydi.

    ŞEHİR merkezindeki University College London (UCL) hastanesinde yaklaşık üç aydır tedavi gören Nilgün Canver dün gece Londra’da University College of Hospital vefat etti. Canver, durumu ağırlaştığı için geçen salı günü hastaneye yatırılmıştı.

    Türk politikacı kansere yenildi

    Aslen Adanalı olan ve İngiltere İşçi Partisi’nden aktif siyaset yapan ve bir dönem milletvekili adayı da olan Nilgün Canver, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haringay Belediyesi’nde uzun süre meclis üyeliği de yaptı.
    İngiliz Meclisi’nde İşçi Partili Türkiye’nin Dostları Grubu’nun kurulmasında büyük emeği olan ve halen bu kurumun başkanı ünvanı sahibi Canver, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde de aktif olarak görevler üstlendi.

    Türk politikacı kansere yenildi

    LONDRA’DA 15 YIL BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ YAPTI
    Londra’nın Haringey belediyesinde 15 yıldır belediye meclis üyesi olarak görev yapan Canver, 2002-2010 yılları arasında Toplum ve Güvenlikten sorumlu olan kabineye başkanlık yaptı. 2010 yılında dönemin Başbakanı Gordon Brown tarafından Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi’nde İngiltere temsilciliğine atanan tecrübeli politikacı, son yıllarda büyük gelişme kaydeden Green Lanes bölgesi için oluşturulan Strateji Grubu’nun da başkanlığını yürüttü.

    Türk politikacı kansere yenildi

    İŞÇİ PARTİSİ LİDERLERİ İLE DİRSEK TEMASI
    Siyasette aktif olarak görev aldığı dönemlerde İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için de çaba sarfeden Canver, dönemin başbakanları Tony Blair ve Gordon Brown ile yakın teması olan sayılı siyasetçilerden biriydi.
    Burak, adında bir oğlu olan Nilgün Canver’in kız kardeşi Nilüfer Canver ve ve erkek kardeşi Tuncay Canver, Türkiye’den Londra’ya geldi.
    Canver’in vefatı İngiltere Türk toplumunun her kesiminde derin üzüntü meydana getirdi.

    Türk politikacı kansere yenildi

    Türk politikacı kansere yenildiCüneyt Canver

    Etiketler: Nilgün Canver , ingiltere , kanser
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