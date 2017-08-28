Türk politikacı kansere yenildi

ŞEHİR merkezindeki University College London (UCL) hastanesinde yaklaşık üç aydır tedavi gören Nilgün Canver dün gece Londra’da University College of Hospital vefat etti. Canver, durumu ağırlaştığı için geçen salı günü hastaneye yatırılmıştı.

Aslen Adanalı olan ve İngiltere İşçi Partisi’nden aktif siyaset yapan ve bir dönem milletvekili adayı da olan Nilgün Canver, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haringay Belediyesi’nde uzun süre meclis üyeliği de yaptı.

İngiliz Meclisi’nde İşçi Partili Türkiye’nin Dostları Grubu’nun kurulmasında büyük emeği olan ve halen bu kurumun başkanı ünvanı sahibi Canver, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde de aktif olarak görevler üstlendi.





LONDRA’DA 15 YIL BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ YAPTI

Londra’nın Haringey belediyesinde 15 yıldır belediye meclis üyesi olarak görev yapan Canver, 2002-2010 yılları arasında Toplum ve Güvenlikten sorumlu olan kabineye başkanlık yaptı. 2010 yılında dönemin Başbakanı Gordon Brown tarafından Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi’nde İngiltere temsilciliğine atanan tecrübeli politikacı, son yıllarda büyük gelişme kaydeden Green Lanes bölgesi için oluşturulan Strateji Grubu’nun da başkanlığını yürüttü.





İŞÇİ PARTİSİ LİDERLERİ İLE DİRSEK TEMASI

Siyasette aktif olarak görev aldığı dönemlerde İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için de çaba sarfeden Canver, dönemin başbakanları Tony Blair ve Gordon Brown ile yakın teması olan sayılı siyasetçilerden biriydi.

Burak, adında bir oğlu olan Nilgün Canver’in kız kardeşi Nilüfer Canver ve ve erkek kardeşi Tuncay Canver, Türkiye’den Londra’ya geldi.

Canver’in vefatı İngiltere Türk toplumunun her kesiminde derin üzüntü meydana getirdi.

Cüneyt Canver