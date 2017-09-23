Türk piyanistler Viyana’dan birinci oldu

"International Music Competition Vienna Grand Prize Virtuoso 2017” yarışmasına, gönderdikleri videolarla katılarak 12 Ağustos’ta birinci seçilen genç piyanistler Koşar ve Ünal, Viyana Müsikverein’ın konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde paylaştıkları binicilik ödülünü jüriden aldı.

GÖĞSÜMÜZ KABARDI

Ödül törenin ardından Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı tarafından kabul edilen piyanistler, büyükelçiliğin balo salonunda da bir konser verdi.

Büyükelçi Çarıkçı, genç piyanistlerin elde ettiği birincilikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göğsümüz kabardı, çok mutlu olduk. Anadolu’da nice cevherler var böyle keşfedilmeyi bekleyen. Son derece rekabetçi bir ortamda birinciliği paylaştılar. Bu gerçekten ne kadar yetenekli olduklarının kanıtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın değerli katkılarına ve kendilerini yetiştiren değerli hocalara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA’YA GELİRKEN SORUNLAR ÇIKTI

Yarışmanın birincilerinden Damla Koşar, 6 yaşından itibaren piyano çaldığını belirterek, Viyana’da kazandığı ödülün uluslararası alanda elde ettiği ilk başarı olmadığını, İspanya, Almanya ve Gürcistan gibi ülkelerde girdiği yarışmalardan da birincilik ve ikincilikleri bulunduğunu söyledi. Koşar, ödül töreni için Avusturya’ya gelirken bazı sorunlar yaşadığına da değindi.

Ünal ise ailesi ve tanıdıklarının teşviki ile çok erken yaşlarda piyano ve klasik müzikle ilgilenmeye başladığını, Bilkent Üniversitesi’nde başladığı konservatuvar eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürdüğünü belirterek Avusturya’da bir başka Türk piyanistle aynı ödülü paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Konseri Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay ve davetliler takip etti.