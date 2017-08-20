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    Türk partisinden ’Boykot edin’ çağrısı

    Temel ELCİVAN / DUISBURG, DHA
    20 Ağustos 2017 - 13:17Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 13:17

    Almanya’da göçmenler tarafından 2010 yılında kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’nden (BIG), Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek geldi. BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Türkiye kökenli seçmenlere de ‘boykot’ çağrısında bulundu.

    ERDOĞAN’ın Türkiye’ye düşmanlık politikası yapan SPD, CDU ve Yeşiller’e oy vermeyin, başka partilere oy verin çağrısını, daha da ileri taşıyan BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, Türk kökenli seçmenlere, ‘seçimleri boykot etme’ çağrısı yaptı.

    Facebook hesabından ’Almanya Federal Seçimlerini Boykot Çağrısı’ başlıklı yazısı ile Türk kökenli seçmenlere seslenen Yıldız, şöyle dedi:
    “Herkesin bildiği gibi Almanya Federal Meclisi’ndeki tüm partiler referandum sürecinde aralıksız Türkiye hükumeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hayır kampanyası yürüttüler ve çeşitli algı operasyonlarına başvurdular. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik seçilmiş Cumhurbaşkanını araçsallaştırarak, şahsını hem demonize hem de itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ve Alman medyasının da desteğiyle maalesef bundan da siyasi rant elde ettiler ve halen ediyorlar ifadelerine yer verdi.

    ‘TÜRKİYE’YE ŞANTAJ YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR’
    “BIG genel başkanı olarak bunu son derece kınıyorum. Mevcut sistem partileri bu tavırlarıyla hem toplumu bölüyorlar, hem de Almanya’nın ayrımcılık, ırkçılık ve fırsat eşitsizliği gibi gerçek sorunlarından saptırıyorlar. Aktüel olarak da, Alman hükumeti Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesini hayata geçirmeyeceğini beyan ederek Türkiye’ye baskı ve hatta şantaj yapmaya çalışıyor.”

    ‘BU TÜR MÜDAHALELERİ PEK TASVİP ETMİYORUZ’
    “Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye kökenli seçmenlere, Almanya’nın Türkiye’ye olan menfi tavrından dolayı Almanya’nın büyük partilerini seçmeyin diye bir çağrıda bulunmaktadır. Bu siyasi bir misilleme olarak görülebilir. Bu çağrı elbette ki Cumhurbaşkanı’na sempatisi olan birçok seçmeni etkileyecektir. Biz Almanya’da kurulu bir parti olarak bu tür karşılıklı müdahaleleri pek tasvip etmiyoruz, çünkü bu durum maalesef karşılıklı ön yargılara sebep veriyor ve toplumun daha da kutuplaşmasını ve bölünmesini sağlıyor. Bize göre Almanya’daki Türk toplumu artık siyasi olarak şuurlanmalı ve kendini temsil edecek tek bir siyasi oluşumda birleşmelidir. Bu oluşum ancak, 7 senelik ciddi emeği olan, 34 seçime katılmış, 9 eyalette 40’ın üzerinde teşkilatı bulunan BIG Partisi olabilir. Ancak biz BIG Partisi olarak seçmenlere bu genel seçimleri komple boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz ve bu yüzden kendimiz de bu seçimlere parti olarak katılmıyoruz.”

    Etiketler: Haluk Yıldız , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Yenilik ve Adalet Birliği Partisi
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