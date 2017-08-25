Türk partileri genel seçime katılmıyor

FEDERAL Seçim Kurulu Başkanı Dieter Sarreither, Türkiye kökenli 720 bin Alman vatandaşının seçme hakkı bulunduğunu açıkladı.

299 seçim bölgesinin bulunduğu Almanya’da seçmenler, yeni meclisin 598 üyesini belirlemek için iki oy kullanıyor. Seçmenler ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını da seçtikleri partiye veriyor. Almanya seçim sistemine göre, partinin aldığı oylar nedeniyle fazladan milletvekili çıkarmak mümkün. 2013’teki seçimde partilerin oy dağılım oranına göre meclise 33 milletvekili daha eklenmiş, toplam milletvekili sayısı 631 olmuştu.

Almanya’daki seçim sistemine göre yedek milletvekilli imkanı da bulunuyor. Buna göre bir milletvekili vefat etmesi ya da istifa edip ayrılması durumunda kendi eyaletindeki listeden sıradaki vekil meclise giriyor.

SEÇİMLERDE 42 PARTİ YARIŞACAK

42 partinin yarıştığı seçime 4 bin 828 aday katılıyor. Adaylardan bin 400’ü kadınlardan oluşuyor. Seçimde farklı partilerden 92 Türkiye kökenli aday yarışıyor. En fazla Türkiye kökenli aday, Sol Parti’den. 17 Türk kökenlinin aday gösterildiği Sol Parti’yi 16 adayla Sosyal Demokrat Parti, 13 adayla Marksist Komünist Leninist Parti ve 11 adayla Yeşiller izliyor.

111 bağımsız adayın yarışacağı seçimde adayların yaş ortalaması 46.9 oldu. 18 yaşını dolduran 104 aday ilk kez milletvekilliği için yarışacak. En yaşlı milletvekili adayı da V - Partisinden (Vejeteryan ve Veganlar için değişim partisi) 89 yaşındaki Barbara Rütting oldu.

Federal Meclis’te görev yapan 520 milletvekili tekrar aday olurken 110 milletvekili seçime katılmadı.

TÜRK PARTİLERİ GENEL SEÇİMDE YOK

Seçimlerde Türkiye kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi, Türklerin Almanya’da en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’da seçimlere katılacak. ADD’nin aday sayısı 14.

19’uncu kez yapılacak federal seçim için 16 eyalette yaklaşık 73 bin 500 sandık kurulacak. Seçimde yaklaşık 650 bin görevli çalışacak.

Bu seçimde ilk kez 3 milyon yeni seçmen oy kullanmak hakkına sahip olacak.