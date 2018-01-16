Türk oyunu Remnants of Naezith'in çıkış tarihi belli oldu

Remnants of Naezith'in Gaming İstanbul 2017'de tanıtılan versiyonunda yeterli bölüm bulunmuyordu. Bu yüzden oyunu tasarlayan Tolga Ay, oyunun henüz çıkış yapacak seviyede olmadığını söylemişti. Bir yıl boyunca oyunu geliştirmeye devam eden Tolga Ay, oyunun resmi çıkış tarihini 6 Şubat olduğunu duyurdu. 2017 Gaming İstanbul'da yapılan açıklamada oyunun planlanan bölüm sayısının 80 olduğu söylenmişti.

Oyunda karakterimiz ile birlikte çeşitli engelleri en kısa sürede aşmaya çalışıyoruz. İleri ki bölümlerde oyuncuları daha da zorlayan oyunun, oynanış mekanikleri de oldukça akıcı. Remnants of Naezith'de bulunan arayüz ise oldukça sade ve oyunculara oyunu oynatmaya yönelik. Oyunun içerisinde bulunan liderlik tabelası sayesinde üst sıradaki oyuncuların hayaletlerine karşı yarışabiliyor ve aynı zamanda bölümleri nasıl geçtiklerini izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Remnants of Naezith ile birlikte kendi bölümlerinizi tasarlamanız için bir araç menüsü de geliyor.