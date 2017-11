Zynga’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, şirket, anlaşma uyarınca Peak Games’in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olacak.

Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise İstanbul merkezli şirkette kalacak.



Türk oyun şirketi bugün saat 10.00’da İstanbul’da, söz konusu satın alma ve gelecek planlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.