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    Türk oyun sektörü yerli yapımlarla dünyada öne çıkıyor

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Türk oyun geliştiriciler, katma değeri yüksek oyunlarla hem firmalarını hem de Türkiye'yi dünyada temsil ediyor.

    Monster açıklamasına göre, son birkaç yıl içinde hemen her sektörde olduğu gibi dijital oyun alanında da iş modellerinin değişmeye başlaması, Türk oyun geliştiricilerinin yıllar önce yaşadıkları sıkıntıları birer fırsata dönüştürmesini sağladı.

    Yıllar önce kısıtlı teknolojik imkanlarla ve yetersiz bütçeyle yola çıkan geliştiriciler, artık katma değeri yüksek oyunlara imza atarak hem firmalarını hem de Türkiye'yi dünya çapında tanıtıyor.

    Türkiye'de oyun geliştirmek isteyen kişi ve topluluklar, geçmiş yıllara oranla ayakları daha fazla yere basan projelerle yola çıkıyor. Önceleri, dünyanın en büyük oyunlarına rakip olabilecek nitelikte üç boyutlu oyunlar geliştirmek üzere bir araya gelen ve her zaman başarılı olamayan geliştiriciler, artık kendilerine daha farklı hedefler belirliyor.

    Belirli satış rakamlarına ulaşana kadar ücretsiz sunulan gelişmiş oyun motorları, oyun oluşturma kitleri ve çok daha fazlası, oyun geliştirmeyi amaçlayan ekiplerin hayallerindeki fikirleri daha kısa sürede gerçeğe dönüştürmelerine olanak veriyor.

    İnternetin yaygınlaşması ve donanımlarının güçlenmesiyle oyun konusunda iddialı hale gelerek bilgisayarlara ve hatta oyun konsollarına rakip bir oyun pazarı olan akıllı cep telefonları, Türk oyun sektörünün adını duyurmasında önemli rol oynuyor. Türkiye'de de sayısız oyuncunun Google Play ve AppStore aracılığıyla edindiği Traffic Rider, Traffic Racer, Toy Blast gibi oyunlar, firmalarına yüz milyonlarca liralık kazanç sağlıyor.

    Kazanç açısından mobil oyunlara yaklaşan Zula, Mount & Blade serisi ve Darkness Within serisi gibi oyunlar ise bilgisayar tarafının en önemli temsilcilerinden sayılıyor. Doğrudan oyunun temini için ödenen paranın yanı sıra oyun içi ödeme veya reklam gelirleriyle Türkiye'ye döviz girdisi de sağlayan yerli oyunlar, Türk oyun sektörünün "parlayan yüzü" olmaya devam ediyor.

     
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