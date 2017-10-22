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Türk otellerine uluslararası ödüller

Hürriyet Haber
22.10.2017 - 01:19 | Son Güncelleme:

TURİZM dünyasının ‘oscarı’ olarak gösterilen World Travel Awards 2017’de, Türkiye’nin en iyi iş oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel seçilirken, Cornelia Diamond Golf Resort Spa da Avrupa’nın En İyi Herşey Dahil Oteli ve Avrupa’nın En iyi Lüks Oteli ödüllerine layık görüldü.

Ödül töreni St. Petersburg Ethnography Museum’da gerçekleştirildi. Avrupa seramonisinde iki ödül alan Cornelia Diamond Golf Resort Spa, dünya seromonisi için finalde yarışacak. Cornelia Diamond, iki yıl üst üste ‘Dünyanın En İyi En Donanımlı Oteli’ ödülünü de almıştı. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’yı temsilen Genel Müdür Zafer Alkaya ödül törenine katılarak ödülü aldı.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel Müdür Mustafa Alparslan da ödül töreninde yaptığı konuşmada “4 yıl içinde iki defa aldığımız bu ödüle yeniden layık görüldük. Bunun gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Wyndham Group Hotel Başkan Yardımcısı Edwin Broers da, “Muhteşem bir ekip çalışmasıyla bu prestijli ödülü kazanmanızdan dolayı Wyndham Group Hotel olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , otel
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