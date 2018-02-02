Türk öğrencinin posterine Yunanistan’dan ödül

Yunanistan’ın Selanik kentinde 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Çağdaş Tıbbın Öncülerinin Keşfi’ isimli uluslararası kongrede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Esra Dandin ödül almaya hak kazandı.

Konferansta, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Angelos Sikalidis ve Yrd. Doç. Dr. Aleksandra Kristo birer sunum gerçekleştirirken, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Esra Dandin, Merve Öztağ, Pelin Uğur, Arda Deliismail ve Büşra Gültekin de poster çalışmalarıyla konferans kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Esra Dandi’nin poster çalışması,75 poster arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

Esra Dandi’nin, Farklı Sosyo-ekonomik seviyelerdeki Türk kadınlarının anne ve çocukta görülen obeziteye bağlı hamilelik komplikasyonları hakkındaki bilgi düzeyleri başlıklı çalışması, önümüzdeki günlerde Yunan İmmünoloji Birliğinin bilimsel dergisinde özel sayı olarak yayınlanacak.