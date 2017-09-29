Türk öğrencilere yurtdışından 13 ödül

“Sanat Bilimle Buluştuğu Zaman” (When Arts Meet Science) sloganıyla 2007’den beri MILSET-Europe Belçika tarafından gerçekleştirilen Bilim Fotoğraf Yarışması’nda Doğa Koleji bu yıl 13 ödül aldı.

Profesyonel fotoğrafçıların ve bilim insanlarının desteği ile yürütülen dünyanın en önemli fotoğraf yarışmaları arasında yer alan MILSET Science Photo Contest’in bu yıl 11’incisi düzenlendi. Yarışmaya katılan ülkeler arasında Türkiye, Filipinler, Meksika, Bangladeş, Belçika, Slovakya ve Litvanya ise madalyaya layık görüldü.

Yarışmada, Türkiye’den Doğa Koleji Ataşehir-1 Kampusu öğrencisi Nuri Deniz Özkan altın ve bronz, Bahçelievler Kampusu öğrencisi Efe Uzun altın, Bursa Çekirge Kampusu öğrencisi Gülçin Özpamuk gümüş ve bronz, Ankara Eryaman Kampusu öğrencisi Canberk Doğan gümüş, Adana Kampusu öğrencisi Ilgın Bağır gümüş ve Beykent Kampusu öğrencisi Kardelen Dalbudak ise altı bronz madalya almaya hak kazanarak başarı elde ettiler.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Akademik başarıya önem veren, eğitim politikamızın yanı sıra öğrencilerimizin yeteneklerini ilgileri doğrultusunda geliştirmelerine imkân tanıyoruz. Böylelikle temel eğitim modelimizde önem verdiğimiz spor, sanat, sosyal faaliyet alanlarında da bireysel gelişime odaklanıyoruz. Uyguladığımız sistemle, öğrencilerimizin keşfetme ve yaratıcı yönlerini de ortaya çıkartmış oluyoruz. Bu sayede uluslararası platformlarda yeni başarılara imza atarak, kültür ve sanatla iç içe bireyler yetiştiriyoruz” dedi.

Lüle, Doğa Koleji’nin MILSET- Europe fotoğraf yarışmasında iki altın, üç gümüş, sekiz bronz toplamda 13 madalya kazanmanın ise ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.