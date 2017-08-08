Türk öğrencilerden yumurta gibi drone

“Döner” ve “Sabit Kanatlı” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen Yarışmada, ulusal ve uluslararası üniversitelerden çok sayıda katılımcı yer aldı. Öğrencilerin yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığı “Flying EGG (Uçan Yumurta)” projesi, döner kanat kategorisinde katılan 3 pervaneli (Tricopter) tek insansız hava aracı oldu.

TAİ ve TUBİTAK yetkilileri tarafından da merakla incelenen ve beğeni toplayan Flying EGG’e, üç gün süren yarışmada katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi. Tasarımı ve üretimi tamamen SAÜ’lü öğrenciler tarafından gerçekleştirilen “Uçan Yumurta” adlı insansız hava aracı, otonom uçuş yapabilme, görüntü işleme ve harita üzerinden belirlenen noktalara paraşütle yük bırakabilme kabiliyetlerine sahip üç pervaneli olarak üretildi. TAİ ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’na “Flying EGG” adlı proje ile katılan öğrenciler; Makine Mühendisi İhsan Pehlivan, Emrecan Makaraç, Bilgisayar Mühendisi Arzu Gök, Sümeyye Altuntaş ve Tuğçe Şahin yarışma sonunda mansiyon ödülü ve plaketleri TAİ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’dan aldı.

“Uçan yumurta 6 aylık çalışma sonucu ortaya çıktı”

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Emrecan Makaraç projeyi 5 arkadaşıyla birlikte 6 aylık bir süreçte tamamladıklarını ifade ederek, “Bu projeye 5 arkadaşımızla birlikte başladık, 6 aylık bir süreçti bizim için. Bu projeye başladığımızda ki amaç, TÜBİTAK’ın uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmasına katılmaktı ve katıldık. Bu yarışmada bazı kriter ve görevler vardı, biz bu görevlere en uygun ve tasarım olarak en farklı İHA'yı ortaya çıkarmaya çalıştık. Arkadaşlarımla beyin fırtınası yaptık, bir araya geldik; biz nasıl bir drone yapabiliriz, diğer dronelerdan farklı bir tasarım ortaya ne çıkarabiliriz diye düşündük. Ortaya yumurta şeklinde bir drone yapabilir miyiz fikri çıktı. Bu fikir üzerine yoğunlaştık ve yapabileceğimizi anladık” dedi.



“Yumurta drone görüntü işleyebiliyor, yük bırakabiliyor”

Yumurta şeklinde tasarladıkları dronenin, normal dronelerden sadece tasarım olarak farklı olduğunu diğer özelliklerinin standart droneler ile aynı olduğunu söyleyen Makaraç, “Daha sonra yarışmaya uygun görev yapması gerekiyordu o görev özelliklerini yükledik dronenin üzerine. Şuanda bizim dronemiz görüntü işleyebiliyor, yük bırakabiliyor. Normal dronelerden aslında tasarım olarak farklı sadece. Bunun dışında bizim çalıştığımız bazı farklı projelerimiz, şuanda patent aşamasına gelmiş projelerimiz de var bizim. Biz bu projeleri yaparken üniversitemizden destek alıyoruz. Ancak şuana kadar uğraştığımız projeler ile biz öğrenci olarak uğraştık. Bu aşamadan sonra artık bu projeler ile profesyonel olarak uğraşmak istiyoruz. Burada da devletimizden ve bu işle ilgili yatırım yapmak isteyen sevgili yatırımcılardan destek bekliyoruz. Bu uğraşımızı, çabamızı ileriye taşımak istiyoruz ve devletimize, milletimize faydalı işler yapmak istiyoruz” diye konuştu.



“TÜBİTAK’ın yarışmasında büyük ilgi gördü”

TÜBİTAK tarafından Ankara TAİ yerleşkesinde yapılan yarışmaya 93 takımın katıldığını ve bu takımların arasında en büyük ilgi gören tasarımın kendi yaptıkları tasarım olduğunu sözlerine ekleyen Emrecan Makaraç, “Yarışmayı TÜBİTAK düzenledi. Ankara’da TAİ yerleşkesinde yapıldı yarışma. Yarışmaya 93 takım katıldı. Bu 93 takım arasında farklı droneler, farklı tasarımlar vardı. Ama bu tasarımların arasında en büyük ilgiyi gören tasarım, bizim tasarımımız oldu. Diğer takım, katılımcıları da masamıza gelip bizim yaptığımız droneyi incelemek istediler, fotoğraf çekildiler. Aynı zamanda TÜBİTAK ve TAİ yetkilileri tarafından da büyük ilgi gördük. Bizim bir sonraki amacımız tasarımlarımız ile ilgili bunu geliştirmek ve seri üretim sürecini başlatmak” şeklinde konuştu.



“Uçan yumurta; otonom uçuş ve HD kayıtta yapıyor”

İki tane Makine ve üç tane Bilgisayar Mühendisi olarak yaptıkları tasarımın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi İhsan Pehlivan ise, “Yumurta şeklinde bir drone yaparak, TÜBİTAK İHA yarışmasına katıldık. Zaten özgün bir tasarım yapmak istiyorduk, böyle bir tasarım yaptık. Teknik özellikleri; otonom uçuş yapıyor yani bilgisayarda, harita üzerinde belirlediğimiz noktalara gidebiliyor, uçabiliyor veya bir çizgi halinde rota belirlediğimiz zaman oralara uçabiliyor. Kamerası var üzerinde HD kayıt yapabiliyor. Görüntü işleme kabiliyetine sahip yani renk tanıyabiliyor ve ona göre bir karar alıp kendi hareketini belirleyebiliyor. Bir buçuk kilometreye yakın bir menzili var fakat bu artırılabilir. Biz bu proje üzerinde yaklaşık 6 ay çalıştık iki tane Makine Mühendisi, üç tane Bilgisayar Mühendisi olarak. Tabi bu insansız hava araçları multidisipliner bir çalışma gerektiriyor. Baya bir bilgi birikimi, araştırma gerektiriyor. Biz bu projeyi öğrenci olarak, kısıtlı imkanlar ile yaptık. Fakat bundan sonra da profesyonel olarak yapmak istiyoruz. Bu konuda zaten Rektörümüz Muzaffer Elmas sağ olsun destekliyor bizi, bundan sonrada eminim bizi destekleyeceğine” ifadelerini kullandı.



