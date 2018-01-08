Türk öğrenciler için ABD out, Kanada in

Uluslararası Eğitimin Gücü Enstitüsü’nün, ABD ve Kanada’ya giden uluslararası öğrencilerle ilgili verilerine göre Çin, her iki ülkede de ilk sıradaki konumunu korudu. Onu Hindistan ve Güney Kore takip etti. Türkiye; ABD’ye gidenlerde 15, Kanada’da ise 19’uncu sırada yer buldu.



HER ÜÇ ÖĞRENCİDEN BİRİ ÇİNLİ

Asya ülkelerinin Kuzey Amerika’ya ilgisi sürdü. 2016-2017’de ABD’deki uluslararası öğrencilerin yüzde 32.5’ini Çinliler oluşturdu. Ülke, 350 bin 755 uluslararası öğrenciyle 2015-2016 eğitim yılına göre, yüzde 6.8’lik bir artış yakaladı. Hindistan ve Güney Kore de, ABD’ye en çok öğrenci gönderen üç ülke arasına girdi. Suudi Arabistan, ABD’de dördüncü ve Kanada’da ise beşinci sırada yer aldı. Kanada’yı tercih edenlerde de ilk üç değişmedi.



TÜRKİYE’DE YÜZDE 1’LİK GERİLEME

Türkiye, ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında 15’inci oldu. 2015-2016 eğitim yılında 10 bin 691 öğrenci eğitim için ABD’ye giderken, bu sayı 2016-2017’de 10 bin 586’ya geriledi. İki yıl arasındaysa yüzde 1’lik gerileme yaşandı. Verilere göre ayrıca ABD’de her 100 uluslararası öğrenciden biri Türkiye’den. Enstitünün Kanada ile ilgili verilerine göreyse 2015-2016 arasında bu ülkeye giden Türk öğrencilerin oranı yüzde 30.52 arttı. 2015’te 2 bin 195, 2016’da ise 2 bin 865 öğrenci Kanada’ya gitti.



EN BÜYÜK ARTIŞ NEPAL’DEN

ABD’de 2015-2016 eğitim yılında Türkiye’nin 9 bin 662 öğrenci ile gerisinde yer alan Nepal, ilerleyen dönemde yüzde 20.1’lik artışla 13’üncü sıraya kadar yükseldi. Nepal’in bu artış oranını, yüzde 12.3 ile Hindistan ve yüzde 9.7 ile Bangladeş ve Nijerya takip etti. Buna karşılık en büyük oransal düşüş ise yüzde 32.4 ile Brezilya’da yaşandı. Kanada’ya gidenlerde ise en büyük artışı yüzde 57.33 ile Hindistan elde etti.

ABD



SIRA ÜLKE 2015-2016 2016-2017 ORAN* ARTIŞ ORANI 1 Çin 328.547 350.755 yüzde 32.5 yüzde 6.8 2 Hindistan 165.918 186.267 yüzde 17.3 yüzde 12.3 3 Güney Kore 61.007 58.663 yüzde 5.4 yüzde 3.8 (-)** 4 Suudi Arabistan 61.287 52.611 yüzde 4.9 yüzde 4.28(-)** 5 Kanada 26.973 27.065 yüzde 2.5 yüzde 0.3 15 Türkiye 10.691 10.586 yüzde 1 yüzde 1(-)**

KANADA

SIRA ÜLKE 2015 2016 ORAN* ARTIŞ ORANI 1 Çin 117.485 131.830 yüzde 31.82 yüzde 12.21 2 Hindistan 48.510 76.320 yüzde 18.42 yüzde 57.33 3 Güney Kore 19.695 21.270 yüzde 5.13 yüzde 8 4 Fransa 20.065 20.695 yüzde 5 yüzde 3.14 5 ABD 12.140 12.865 yüzde 3.11 yüzde 5.97 19 Türkiye 2.195 2.865 yüzde 0.69 yüzde 30.52



*Toplam öğrencilerden yüzde kaçı o ülkeden geliyor

**Düşüş yaşanan ülkeler