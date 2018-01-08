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    Türk öğrenciler için ABD out, Kanada in

    Önder ÖNDEŞ
    08.01.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli Uluslararası Eğitimin Gücü Enstitüsü, ABD ve Kanada’ya giden uluslararası öğrencilerle ilgili son verileri yayınladı. Buna göre Türkiye’den ABD’ye giden öğrenci oranı 2016-2017 eğitim yılında yüzde 1 gerilerken, 2015-2016 arasında Kanada’yı tercih edenlerin oranı yüzde 31 arttı.

    Uluslararası Eğitimin Gücü Enstitüsü’nün, ABD ve Kanada’ya giden uluslararası öğrencilerle ilgili verilerine göre Çin, her iki ülkede de ilk sıradaki konumunu korudu. Onu Hindistan ve Güney Kore takip etti. Türkiye; ABD’ye gidenlerde 15, Kanada’da ise 19’uncu sırada yer buldu. 

    Türk öğrenciler için ABD out, Kanada in
    HER ÜÇ ÖĞRENCİDEN BİRİ ÇİNLİ
    Asya ülkelerinin Kuzey Amerika’ya ilgisi sürdü. 2016-2017’de ABD’deki uluslararası öğrencilerin yüzde 32.5’ini Çinliler oluşturdu. Ülke, 350 bin 755 uluslararası öğrenciyle 2015-2016 eğitim yılına göre, yüzde 6.8’lik bir artış yakaladı. Hindistan ve Güney Kore de, ABD’ye en çok öğrenci gönderen üç ülke arasına girdi. Suudi Arabistan, ABD’de dördüncü ve Kanada’da ise beşinci sırada yer aldı. Kanada’yı tercih edenlerde de ilk üç değişmedi.

    Türk öğrenciler için ABD out, Kanada in
    TÜRKİYE’DE YÜZDE 1’LİK GERİLEME
    Türkiye, ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında 15’inci oldu. 2015-2016 eğitim yılında 10 bin 691 öğrenci eğitim için ABD’ye giderken, bu sayı 2016-2017’de 10 bin 586’ya geriledi. İki yıl arasındaysa yüzde 1’lik gerileme yaşandı. Verilere göre ayrıca ABD’de her 100 uluslararası öğrenciden biri Türkiye’den. Enstitünün Kanada ile ilgili verilerine göreyse 2015-2016 arasında bu ülkeye giden Türk öğrencilerin oranı yüzde 30.52 arttı. 2015’te 2 bin 195, 2016’da ise 2 bin 865 öğrenci Kanada’ya gitti.

    Türk öğrenciler için ABD out, Kanada in
    EN BÜYÜK ARTIŞ NEPAL’DEN
    ABD’de 2015-2016 eğitim yılında Türkiye’nin 9 bin 662 öğrenci ile gerisinde yer alan Nepal, ilerleyen dönemde yüzde 20.1’lik artışla 13’üncü sıraya kadar yükseldi. Nepal’in bu artış oranını, yüzde 12.3 ile Hindistan ve yüzde 9.7 ile Bangladeş ve Nijerya takip etti. Buna karşılık en büyük oransal düşüş ise yüzde 32.4 ile Brezilya’da yaşandı. Kanada’ya gidenlerde ise en büyük artışı yüzde 57.33 ile Hindistan elde etti. 

    ABD

    SIRAÜLKE2015-20162016-2017ORAN*ARTIŞ ORANI
    1Çin328.547350.755yüzde 32.5yüzde 6.8
    2Hindistan165.918186.267yüzde 17.3yüzde 12.3
    3Güney Kore61.00758.663yüzde 5.4yüzde 3.8 (-)**
    4Suudi Arabistan61.28752.611yüzde 4.9yüzde  4.28(-)**
    5Kanada26.97327.065yüzde 2.5yüzde 0.3
    15Türkiye 10.69110.586yüzde 1yüzde 1(-)**

    Türk öğrenciler için ABD out, Kanada in

    KANADA

    SIRAÜLKE20152016 ORAN*ARTIŞ ORANI
    1Çin117.485131.830yüzde 31.82yüzde 12.21
    2Hindistan48.51076.320yüzde 18.42yüzde 57.33
    3Güney Kore19.69521.270yüzde 5.13yüzde 8
    4Fransa20.06520.695yüzde 5yüzde 3.14
    5ABD12.14012.865yüzde 3.11yüzde 5.97
    19Türkiye2.1952.865 yüzde 0.69yüzde 30.52


    *Toplam öğrencilerden yüzde kaçı o ülkeden geliyor
    **Düşüş yaşanan ülkeler

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