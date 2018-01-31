Türk öğrenci Amerika yolcusu

Yazılım mühendisliği öğrencisi İnan Evin, Amerika’da yapılacak en büyük Oyun Geliştirme Konferansı’na katılacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İnan Evin, dünyaca ünlü yazılım şirketi ve oyun motoru UNITY tarafından gerçekleştirilen dünya genelindeki yarışmada ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Evin, portfolyosu ve motivasyon mektubuyla kazandığı yarışma sonucunda San Francisco’da yapılacak en büyük Oyun Geliştirme Konferansı’na (Game Developers Conference GDC) katılma hakkı kazandı.

Yarışmanın dünya genelinde yapıldığını ve 50 öğrenciye burs verildiğini anlatan İnan Evin, oyun geliştirmeye 11 yaşında başladığını, kendisini sürekli geliştirdiğini belirtti. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde verilen eğitimle birlikte büyük fırsatlar yakaladığını söyleyen Evin, “11 yaşımda başladığım oyun geliştirme yolunda üniversitemde önüme çıkan fırsatların da büyük katkısıyla şu anki portfolyoma sahip oldum. Kendimi sürekli geliştirdim. 8 yıllık Unity oyun motoru ve 10 yıllık oyun geliştirme tecrübemle yarışmaya katıldım. Bu süreçte yaptığım işlerimi gösterdim. Sonuçta dünya çapındaki en büyük oyun konferansına, çok güçlü bir şirket tarafından gönderilme hakkı kazandım” dedi.

Konferansta yeni teknolojilerin tanıtıldığını, oyun ödülleri verildiğini ve dünyanın en ünlü şirketlerinin sunumlar yaptığını anlatan İnan, ayrıca bu süreçte eğitimler sağlandığını ve işe alımların yapıldığını da belirtti. Unity bursunun da dünya genelinde verildiğini söyledi.

Konferans, 19-23 Mart’ta Amerika’nın San Francisco eyaletinde yapılacak.