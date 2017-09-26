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Türk narenciyesi Uzak Doğu yolunda

AA
26.09.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:47

Narenciye üreticileri, artık sadece geleneksel pazarlara değil başta Japonya, Çin, Endonezya, Hindistan ve Malezya olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine de ürün gönderecek.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yaptığı açıklamada, yaş sebze meyve ihracatı içinde narenciyenin önemli bir yeri olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin yaş sebze meyve üretim ve ihracatında yüzde 40'a varan bir bölümü narenciyenin oluşturduğunu belirten Kaçmaz, ihracatta iyi bir sezon beklediklerini dile getirdi. 

Mayer ve enterdonat cinsi limon ile mandalina ihracatının başladığını ifade eden Kaçmaz, "Üreticimiz bilinçli üretim yapar hale geldi. Dünya kalitesinde ürünler üretiyoruz. Ambalaj sanayimiz gelişti. Bilinçli ihracat yapıyoruz. İyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. Çukurova bölgesinde gezdiğimiz bütün bahçelerde meyve kalitesi gerçekten üst düzeyde. Bu da bizi sevindiriyor. Bu yıl erkenci cins bazı türlerde üretim düşüklüğünden piyasalar iyi bir fiyatla açıldı. Umut ederiz ki fiyatlar bu şekilde devam etsin. Hem üretici hem ihracatçı mutlu olsun." dedi.

FARKLI PAZARLARA DA GÖNDERECEĞİZ 

Kaçmaz, turunçgil ihracatında 2023 hedeflerine ulaşmak için yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, artık sadece geleneksel pazarlara değil, farklı pek çok pazara ürün göndereceklerini anlattı. 

Kemal Kaçmaz, "Uzak ülkelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Oralara narenciyeyi nasıl gönderebiliriz bunun çalışmasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığımız öncülüğünde yürütüyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada pazar çeşitlendirmesi yönünden gayet başarılıyız." dedi. 

2010 yılında greyfurtla Japonya pazarına girildiğini dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti: 
"Artık limonla da Japonya pazarına girebileceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Hindistan gibi ülkelere de ihracat için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Buralarla ilgili altyapılar oluştu. Bazı firmalarımız bu ülkelere ürün göndermeye başlayacak.

Amacımız, Türk üreticinin, ihracatçısının ve Türkiye'nin kazanması. Narenciye sektörü net döviz girdisi sağlayarak cari açığın kapanmasına yardımcı oluyor. Bu da şu anlama geliyor; ekonomimizdeki cari açığın düşmesinde en büyük katkıyı yapan bizim sektörümüz. Yine istihdamda da büyük katkılar sağlıyoruz. Çukurova bölgesi bu ürünlerin en çok yetiştiği bölge. Bu bölgede de istihdama inanılmaz katkılar sağlıyoruz. Biz de bunun önemini bilerek gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." 

Kaçmaz, Türk üreticisinin şu an üst düzey ürünler ürettiğini ve küresel bir oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi. 

Etiketler: türk narenciyesi , Türk üretici , turunçgil
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