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    “Türk müsünüz?” diye sorunca saldırdı

    BERLİN
    03.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Berlin’de metro istasyonunda bekleyen yolculara bıçakla saldıran kişinin radikal İslamcı olduğundan şüpheleniliyor.

    YILBAŞI gecesi Berlin'in en uzun metro hattı U7'nin Bayerischer Platz İstasyonu'nda bekleyen yolculardan biri, 23 yaşındaki Suriyeli Ahmet Al-h.’ye, “Türk müsünüz?” diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, “Dinsizler” diye bağırdı. Ardından yanında bulundurduğu bıçağıyla soruyu soran yolcuya saldırdı. Yolcu yara almadan kurtuldu. Sonra küçük çocuğuyla istasyonda bekleyen kadın yolcuya yöneldi. Kadın da saldırgandan kendisini ve çocuğunu korudu. Diğer yolcuların polise haber vermesi üzerine istasyona gelen ekipler, saldırganı yakaladı. Mahkeme saldırganı tutukladı. Saldırganın örgütsel bağları araştırılıyor.

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