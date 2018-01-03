“Türk müsünüz?” diye sorunca saldırdı

YILBAŞI gecesi Berlin'in en uzun metro hattı U7'nin Bayerischer Platz İstasyonu'nda bekleyen yolculardan biri, 23 yaşındaki Suriyeli Ahmet Al-h.’ye, “Türk müsünüz?” diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, “Dinsizler” diye bağırdı. Ardından yanında bulundurduğu bıçağıyla soruyu soran yolcuya saldırdı. Yolcu yara almadan kurtuldu. Sonra küçük çocuğuyla istasyonda bekleyen kadın yolcuya yöneldi. Kadın da saldırgandan kendisini ve çocuğunu korudu. Diğer yolcuların polise haber vermesi üzerine istasyona gelen ekipler, saldırganı yakaladı. Mahkeme saldırganı tutukladı. Saldırganın örgütsel bağları araştırılıyor.