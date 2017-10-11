Türk mühendislerden bir ilk: ATM gibi çalışan Altınmatik 6 ay sonra geliyor



Türk mühendis ve yazılımcılar, dünyada bir ilki başararak ‘Altınmatik' geliştirdi. Hindistan'dan sonra günlük hayatta en fazla altın kullanan ülkemizde işlemleri kolaylaştıracak bu makine tıpkı ATM gibi çalışıyor. Doğumda ve düğünde olmazsa olmaz bir hediyemiz, altına artık günün her saati ulaşabileceğiz. TÜBİTAK desteği ve Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikleriyle üretilen cihaz, altın rafineleri tarafından üretilen sertifikalı ürünlerin satışını yapacak. Yenişafak'ta yer alan habere göre evlendirme daireleri ve sonrasında hastanelere yerleştirilecek Altınmatik'lerden 7/24 yarım gramdan, 50 grama kadar altın alınabilecek.

Düğün ve doğumların vazgeçilmez hediyesi olan altın artık kuyumcu aramadan bu makinelerden çekebilecek. Cihaz kayıtdışılık ve sahte veya gramajı düşük ürünlerle mücadeleye destek olacağı gibi, akşam saatlerinde düğüne yetişmeye çalışan, trafiğe takılıp kuyumcu bulamayanların da imdadına koşacak.

İÇECEK OTOMATI MANTIĞIYLA ÇALIŞIYOR

Nakit veya kredi kartı kabul eden bu Altınmatik aslında bir içecek otomatları mantığıyla çalışıyor ve o andaki değer üzerinden size altını veriyor. Ayrıca hediye amaçlı alındığında isteğe bağlı üzerine mesaj da yazdırabiliyor.

Altınmatik, 2.5 tonluk bir cihaz, ayrıca kendi içinde de ilgili altını muhafaza eden bir kasa var, akıllı sensörlerle donatılmış vaziyette.

Cihazı geliştiren ve patentini alan Elektronet Firması'nın İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, ürünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihraç ettiklerini ve ilk olarak Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Mall'da görücüye çıkacağını söylüyor. 2018'in ilk ayında kullanılacak cihazın dünyada örneği yok. Türkiye'de ise 6 ay içinde kullanılmaya başlanacak.

‘İLK OLARAK EVLENDİRME DAİRELERİNDE KURULACAK'

Ülkemizde ilk olarak evlendirme dairelerinde kurulacağı bilgisini veren Can Yanyalı, "Özellikle belediyelerden bu konuda ciddi bir ilgi ve talep var. Onlarla da işbirliği içinde olacağız. Belediyeler, altın rafineleri ve Elektronet'in gelir paylaşım esasına göre 3'lü bir yapısı olacak" diyor.

Yerli Altınmatiklerin önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını belirten Yanyalı, "TÜBİTAK'tan AR-GE desteği aldık ve geliştirdiğimiz ürünlerin ticari getiri sağlamasına dikkat ediyoruz. Projeyi anlattığımızda Dubai başta olmak üzere birçok ülkeden olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle altına dayalı işlemlerin günün her saatine yayılmasını sağladığı için önemli bulundu" bilgisini veriyor.